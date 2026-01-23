Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio pubblico di Canelli (Asti) ha ricevuto la sospensione della licenza dopo che quattro avventori si sono resi responsabili di un’aggressione ai danni di un altro cliente. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Asti, è stato motivato dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica come si legge nel comunicato delle forze dell’ordine.

Tensioni in un locale nel centro di Canelli

La decisione è arrivata a seguito di una segnalazione della competente Compagnia Carabinieri, che ha portato il Questore della Provincia di Asti a intervenire nuovamente nei confronti del locale situato nel centro di Canelli.

Nei giorni scorsi, all’interno dell’esercizio pubblico, quattro avventori si sono resi protagonisti di una violenta aggressione contro un altro cliente. L’episodio ha generato una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, richiamando l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine già impegnate nel monitoraggio del locale.

Un contesto già noto alle forze dell’ordine

Il locale non è nuovo a situazioni problematiche. In passato, infatti, era già stato destinatario di diversi provvedimenti amministrativi, tra cui ammonimenti e sospensioni della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., a causa di episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e della presenza abituale di soggetti pregiudicati.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come il locale rappresenti un punto di aggregazione per persone con precedenti penali, sia per reati contro la persona che contro il patrimonio.

I controlli e la recidiva

I numerosi controlli effettuati nel tempo hanno confermato la persistenza di comportamenti pericolosi e destabilizzanti per la comunità locale.

La reiterazione di tali condotte ha portato le autorità a considerare il locale come un rischio per la sicurezza collettiva, rendendo necessario un nuovo intervento.

Il nuovo provvedimento di chiusura

Alla luce della recidiva e della gravità dei fatti accertati l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha adottato un nuovo provvedimento di chiusura dell’esercizio pubblico.

L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Le forze dell’ordine hanno assicurato che continueranno a monitorare attentamente la situazione e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto della legalità e il mantenimento di elevati livelli di sicurezza sul territorio di Canelli.

IPA