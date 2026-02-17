Quentin Deranque, per l'omicidio dell'attivista fermato anche l'assistente di un deputato di Mélenchon

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La polizia francese ha fermato quattro persone sospettate di aver preso parte all’omicidio di Quentin Deranque, l’attivista di estrema destra. Tra questi ci sarebbe anche un soggetto vicino al partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon.

Quattro persone fermate per l’omicidio di Quentin Deranque

Quattro persone sono state fermate dalla polizia francese per l’omicidio di Quentin Deranque, militante nazionalista deceduto a Lione sabato 14 febbraio dopo un pestaggio. La Procura locale indaga per omicidio volontario, come riportato dall’emittente Bfmtv citando fonti vicine all’inchiesta giudiziaria.

Tra i fermati figura Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphaël Arnault, deputato del movimento di sinistra radicale La France Insoumise.

Il coinvolgimento di un collaboratore istituzionale di un deputato di Jean-Luc Mélenchon ha suscitato immediato scalpore politico nel Paese.

Sotto custodia è finito anche Adrian B., esponente del movimento Jeune Garde. Anche quest’ultimo risulterebbe essere una figura molto vicina al deputato Arnault, aggravando la posizione della parte politica coinvolta.

Cos’è successo a Lione

I fatti risalgono a giovedì 12 febbraio. Quentin Deranque, 23 anni e attivista di estrema destra, si trovava insieme ad altri attivisti del collettivo Némésis nei pressi della struttura in cui si stava tenendo una conferenza dell’eurodeputata Rima Hassan, quando è stato aggredito da almeno cinque persone e ha riportato un trauma cranico.

Deranque è morto due giorni dopo, sabato 14 febbraio, per le gravi conseguenze del pestaggio. L’evento ha scosso profondamente il clima politico francese.

Chi era Quentin Deranque

Cattolico tradizionalista di recente conversione, il 23enne era vicino agli ambienti di Allobroges Bourgoin e di Academia Christiana, spesso criticate per incitamento all’odio e alla discriminazione.

Dopo la sua morte l’avvocato di famiglia, Fabien Rajon, ha dichiarato che il 23enne portava avanti “le sue convizioni in modo non violento, non aveva precedenti penali e non faceva parte di alcun servizio d’ordine”, anche se Deranque e i suoi colleghi attivisti dichiarava la volontà di “assicurare la sicurezza delle militanti”.

Padre Laurent Spriet della parrocchia di Saint-Georges che il ragazzo frequentava, lo ricorda come “un pacifista, non un estremista” e sottolinea che Quentin distribuiva i pasti ai poveri della sua comunità insieme al gruppo Saint-Martin. Nel gruppo Audace Lyon lo ricordano come “una persona molto calma, né violenta né aggressiva”.