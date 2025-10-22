Querele contro Sigfrido Ranucci dopo l'attentato, nessun politico le ritira: frecciata di FdI al giornalista

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A pochi giorni dall’attentato contro Sigfrido Ranucci, la tensione tra giornalisti e politica resta alta. Alla manifestazione “Viva la libertà di stampa”, organizzata in piazza Santi Apostoli a Roma, la presenza di una delegazione di Fratelli d’Italia ha acceso il dibattito. Il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami ha chiarito che non esiste “alcun nesso” tra le critiche rivolte al conduttore di Report e la bomba piazzata davanti alla sua abitazione.

Querele contro Sigfrido Ranucci dopo l’attentato

Durante il sit-in, dove si sono alternati esponenti del Movimento 5 Stelle, del Pd, di Avs e di Più Europa, il clima è rimasto teso.

Bignami ha spiegato ai cronisti dell’ANSA che la presenza del partito nasce “da un invito senza connotazioni politiche”, ma ha difeso la legittimità delle querele contro Ranucci, definendole “atti personali e strumenti di difesa, non azioni punitive”.

IPA

Sigfrido Ranucci

Lo stesso concetto è stato ribadito da Giovanni Donzelli, responsabile dell’Organizzazione di FdI, che ha aggiunto come “saranno i tribunali a stabilire se una querela è temeraria, non la piazza”.

Le denunce archiviate

Sul palco, intanto, Sigfrido Ranucci ha preso la parola visibilmente emozionato, insieme alla redazione di Report.

Ha ringraziato per la solidarietà ricevuta dopo l’attentato ma ha sottolineato che “nessuno ha ritirato una querela”. Il giornalista ha chiesto un segnale concreto dalla politica: “Il primo passo per cambiare il rapporto con la stampa è rispondere alle domande, non evitarle”.

Ranucci ha ricordato le denunce ricevute da diversi esponenti di governo e di Fratelli d’Italia, tra cui Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri, ammettendo che alcune sarebbero state successivamente archiviate.

Ha inoltre rivelato che la premier Giorgia Meloni gli avrebbe telefonato per esprimere solidarietà, ma di non aver potuto rispondere perché si trovava in questura.

La legge contro le querele temerarie

Dall’opposizione sono arrivati nuovi appelli a ritirare le querele e a varare una legge contro le azioni giudiziarie temerarie.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha chiesto alla maggioranza di “trasformare i gesti formali in atti concreti”, mentre Elly Schlein ha invitato il governo a sostenere l’emendamento del Pd per recepire la direttiva europea sulle SLAPP, le cause usate per intimidire la stampa.

Sotto una pioggia insistente, la piazza si è diradata lentamente, ma il dibattito rimane acceso.

Da un lato la richiesta di proteggere il diritto all’informazione, dall’altro la difesa del diritto di replica e di querela come strumenti legittimi dello Stato di diritto.