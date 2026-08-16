Quinta ondata di caldo, dopo i nuovi picchi in Europa si rischia anche in Italia: giorni e regioni colpite

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Europa occidentale ha vissuto tra il 13 e il 15 agosto la sua quinta ondata di caldo dell’estate 2026, con picchi di 43°C in Francia e oltre 42°C in Spagna. L’Italia, ancora reduce dalla quarta ondata, non è stata coinvolta in questa fase, ma un nuovo rialzo termico probabile è atteso tra il 19 e il 21 agosto, soprattutto al Centro-Nord.

Quinta ondata di caldo in Europa

Tra il 13 e il 15 agosto l’Europa occidentale ha attraversato quella che i meteorologi hanno già classificato come la quinta ondata di calore della stagione, la più recente di una sequenza iniziata a fine maggio e proseguita quasi senza interruzioni per tutta l’estate.

A farne le spese sono state soprattutto Francia, Spagna e Portogallo, con propaggini calde arrivate fino alla Germania. La Francia ha registrato i valori più impressionanti, toccando punte oltre i 43°C e arrivando al diciassettesimo giorno consecutivo di caldo anomalo, una delle sequenze più lunghe mai osservate nel Paese.

ANSA

In Spagna i termometri hanno superato i 42°C, mentre il Portogallo si è fermato appena sotto i 40°C. Il 13 agosto, in particolare, ha fatto segnare una vera raffica di record locali, con l’ondata che si è estesa non solo alle regioni meridionali ma anche a quelle centro-settentrionali del continente.

Il Regno Unito ha vissuto una fase simile, con il Met Office che ha registrato 38,1°C nella zona ovest di Londra il 13 agosto, valore di poco superiore al primato britannico del 2026 fissato a giugno ma ancora lontano dal record nazionale di agosto (38,5°C, stabilito nel 2003).

Anche l’Italia rischia

Guardando al quadro complessivo, da fine maggio a metà agosto l’Europa occidentale ha attraversato cinque distinte ondate di calore, un fenomeno che colpisce per la sua persistenza più che per i singoli record. Le pause tra una fase calda e l’altra sono state sistematicamente brevi, alimentando una stagione già definita tra le più roventi mai registrate sul continente.

In questa specifica fase, l’Italia non è stata investita dai picchi estremi registrati oltre confine: il Paese si trovava infatti ancora nella coda della propria quarta ondata di calore, la stessa che ha dominato l’estate 2026 fin dal 29 luglio, con un primo, seppur parziale, allentamento atteso proprio a partire dal weekend di Ferragosto.

Il colonnello Mario Giuliacci ha indicato tra il 16 e il 18 agosto l’arrivo di aria più fresca di matrice atlantica, accompagnata da temporali su Alpi, Lombardia, Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, Salento, Calabria e Sicilia, con un calo delle temperature che procederà da Sud verso Nord.

Caldo, le regioni colpite

La tregua, però, rischia di essere breve. Secondo le proiezioni più recenti, tra il 19 e il 21 agosto l’anticiclone africano potrebbe tornare a interessare soprattutto le regioni centro-settentrionali, riportando temperature massime attorno ai 33-35°C al Nord e valori simili in Toscana, Umbria e Lazio.

Una seconda svolta, con nuovi temporali, è attesa tra il 22 e il 24 agosto: in quella fase il caldo potrebbe spostarsi verso Sud, con punte di 32-33°C persistenti su Puglia, Materano e le zone interne di Sicilia e Sardegna fino a fine mese.