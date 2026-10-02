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È di tre venditori ambulanti sanzionati e oltre 500 kg di prodotti ortofrutticoli sequestrati il bilancio di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato a Paternò per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e garantire la sicurezza alimentare. L’attività, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, è stata svolta in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale, con l’obiettivo di tutelare sia i consumatori sia i produttori agricoli locali.

Controlli straordinari per la legalità e la sicurezza alimentare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Paternò, dove sono stati effettuati controlli mirati in diversi punti della città. L’intervento è stato organizzato per prevenire la vendita di prodotti alimentari privi di tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori e la trasparenza sulla provenienza degli alimenti. Inoltre, l’attività di controllo ha avuto lo scopo di proteggere i produttori agricoli locali, spesso vittime di furti nelle campagne, che causano loro gravi danni economici.

Sanzionati tre ambulanti per irregolarità e mancanza di autorizzazioni

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato la presenza di diversi venditori ambulanti di frutta e verdura che esponevano la merce per la vendita in strada. In particolare, tre venditori ambulanti sono stati sanzionati per irregolarità legate alla tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli. Gli operatori del Corpo Forestale hanno accertato che i prodotti messi in vendita erano privi della documentazione necessaria a certificarne la provenienza, requisito indispensabile per la tutela della salute pubblica.

Dettaglio delle sanzioni e dei sequestri

Al primo ambulante controllato sono stati sequestrati 160 chili di prodotti ortofrutticoli. Nei suoi confronti sono state comminate sanzioni amministrative per 6.000 euro per la mancata tracciabilità della merce, oltre a una sanzione di 309 euro da parte della Polizia Locale per l’assenza di autorizzazione alla vendita su area pubblica.

Il secondo venditore ambulante è stato anch’egli trovato in possesso di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, che sono stati sequestrati. Anche in questo caso, sono state elevate sanzioni per 6.000 euro e una multa di 309 euro per la mancanza di autorizzazione alla vendita ambulante. Inoltre, il mezzo utilizzato per il trasporto e la vendita della merce è risultato privo di copertura assicurativa, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il proprietario è stato sanzionato con 866 euro.

Il terzo ambulante è stato trovato con 372 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, che sono stati sequestrati. Anche lui, privo di autorizzazione alla vendita, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 309 euro da parte della Polizia Locale.

La destinazione della merce sequestrata

Tutta la merce sequestrata durante l’operazione è stata sottoposta a verifica per accertarne l’idoneità al consumo umano. Una volta superati i controlli sanitari, i prodotti ortofrutticoli sono stati destinati in beneficenza ad alcuni enti caritatevoli del territorio, contribuendo così a sostenere le fasce più deboli della popolazione e a evitare inutili sprechi alimentari.

Proseguono i controlli sul territorio

Le forze dell’ordine hanno annunciato che ulteriori azioni di controllo sono previste anche in altri Comuni del territorio di competenza del Commissariato di Adrano. L’obiettivo resta quello di contrastare l’abusivismo commerciale, garantire la sicurezza alimentare e tutelare i produttori agricoli locali, prevenendo fenomeni di furto e la diffusione di prodotti non tracciati sulle tavole dei consumatori.

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