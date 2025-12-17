Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per detenzione illegale di prodotti esplodenti nell’ambito di controlli straordinari condotti dai Carabinieri nella provincia di Ragusa. L’operazione, finalizzata a contrastare la diffusione di articoli pirotecnici pericolosi in vista delle festività natalizie, ha portato al sequestro di oltre 100 chilogrammi di fuochi d’artificio e numerosi ordigni artigianali. I fatti sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza di prevenire rischi per la sicurezza pubblica.

Controlli intensificati in vista delle festività

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nei giorni che precedono la fine dell’anno sono stati intensificati i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia di Ragusa. L’obiettivo principale delle verifiche, disposte dal Comando Provinciale, è stato quello di prevenire e contrastare i reati legati alla detenzione e alla commercializzazione di articoli pirotecnici non autorizzati, spesso responsabili di gravi incidenti soprattutto durante le festività.

Due persone deferite all’Autorità Giudiziaria

Nell’ambito di questi servizi mirati, i Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone residenti nella zona. I soggetti sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver violato la normativa vigente in materia di materiali esplodenti, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sulla prevenzione dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici illegali, considerati una minaccia per l’incolumità di adulti e bambini.

Sequestri di ordigni artigianali e fuochi d’artificio

Nel corso di un controllo effettuato presso un’abitazione, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi (CT), i militari hanno scoperto 50 artifizi artigianali, tra cui 6 ordigni del tipo bombe carta, note come “cipolle”, caratterizzate da una notevole potenza esplosiva. Il materiale era detenuto illegalmente da un 47enne di Scicli, che è stato prontamente segnalato all’autorità giudiziaria.

Ulteriori sequestri in un garage privato

Le attività di controllo sono proseguite e hanno permesso di recuperare e sequestrare, all’interno del garage di un’altra abitazione, 26 petardi di fabbricazione artigianale e 110 chilogrammi di fuochi pirotecnici, tra cui “fontane” e “batterie”. Secondo la valutazione degli specialisti, questi prodotti presentavano un contenuto esplosivo 4 volte superiore ai limiti consentiti dalla normativa. In questo caso, la denuncia è scattata per un 56enne del posto.

Materiale destinato alla distruzione

Tutto il materiale esplosivo rinvenuto durante le operazioni è stato recuperato in sicurezza dai Carabinieri, che hanno predisposto la sua distruzione secondo le procedure previste dalla legge. L’intervento ha permesso di sottrarre dal mercato locale una quantità significativa di prodotti pericolosi, riducendo così i rischi per la collettività, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’uso di fuochi d’artificio è particolarmente diffuso.

