Due quintali di prodotti alimentari sequestrati ad Avellino. I Carabinieri Forestali e dall’ASL hanno effettuato controlli in diversi comuni della provincia per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. L’azione, svolta nei giorni scorsi, ha visto coinvolti numerosi esercizi commerciali, tra cui pescherie e minimarket, dove sono stati rinvenuti generi alimentari privi di tracciabilità e strumenti di pesatura non omologati.

Controlli a tappeto nel settore agroalimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Gruppo Forestale di Avellino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale e il personale dell’A.S.L. di Avellino, ha avviato una serie di controlli mirati nel settore agroalimentare su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo principale dell’attività è stato quello di tutelare i consumatori, prevenendo rischi legati alla commercializzazione di prodotti non conformi alle normative vigenti.

Prodotti senza tracciabilità e strumenti non omologati

Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato diversi esercizi commerciali situati nei comuni di Mercogliano, Grottaminarda, Aquilonia e Calitri. In questi punti vendita, tra cui pescherie e minimarket, sono stati trovati generi alimentari privi di qualsiasi indicazione relativa alla tracciabilità e rintracciabilità, posti in vendita al pubblico. Oltre ai prodotti alimentari irregolari, sono stati individuati anche strumenti di pesatura, come bilance, sprovvisti della necessaria omologazione, elemento che mette ulteriormente a rischio la corretta informazione e tutela del consumatore.

Carenze igienico-sanitarie e prescrizioni dell’ASL

Durante le ispezioni, il personale dell’ASL di Avellino ha riscontrato numerose carenze sotto il profilo igienico-sanitario all’interno dei locali controllati. Per queste irregolarità sono state impartite diverse prescrizioni agli esercenti, finalizzate a ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e igiene negli ambienti destinati alla vendita e conservazione degli alimenti.

Sequestri e sanzioni amministrative

A seguito delle violazioni accertate, il personale operante ha proceduto al sequestro dei prodotti agroalimentari non conformi, per un totale di circa due quintali di merce ritirata dal commercio. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro, a carico dei titolari degli esercizi commerciali coinvolti. Le sanzioni sono state comminate per la mancanza di tracciabilità dei prodotti, l’uso di strumenti di pesatura non omologati e le carenze igienico-sanitarie riscontrate.

Obiettivo: tutela della salute pubblica

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli che le forze dell’ordine e l’ASL stanno portando avanti su tutto il territorio provinciale, con l’intento di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini. Le attività di verifica proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori ispezioni programmate in altre aree della provincia di Avellino.

Rispetto dei diritti e diritto di cronaca

Le autorità hanno sottolineato che le comunicazioni relative all’operazione sono state diffuse nel rispetto dei diritti degli indagati, da considerarsi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza. La diffusione delle informazioni risponde inoltre all’esigenza di garantire il diritto di cronaca, costituzionalmente tutelato.

Conclusioni e prospettive future

L’attività di controllo condotta dai Carabinieri Forestali e dall’ASL di Avellino rappresenta un importante segnale di attenzione verso la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei consumatori. Il sequestro di due quintali di prodotti alimentari privi di tracciabilità e le sanzioni elevate testimoniano l’impegno delle istituzioni nel contrastare pratiche commerciali scorrette e potenzialmente pericolose. Le forze dell’ordine hanno ribadito che i controlli continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di illeciti nel settore agroalimentare e garantire standard elevati di sicurezza per tutti i cittadini della provincia di Avellino.

