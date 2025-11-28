QVC Lombardia, licenziate tutte le conduttrici tra cui una delegata del sindacato: rivolta contro l'azienda
L'azienda retail e televisiva QVC ha licenziato le ultime quattro conduttrici rimaste con un contratto da dipendenti, senza avvisare i sindacati
QVC, canale Tv di televendite in diretta, ha licenziato le sue ultime quattro conduttrici rimaste con un contratto da dipendenti. Lavoravano tutte nella sede di Brugherio, in Lombardia, la principale in Italia del gruppo statunitense. I sindacati hanno accusato l’azienda di aver licenziato le quattro lavoratrici senza giusta causa e hanno minacciato uno sciopero.
Quattro conduttrici licenziate da QVC
Nella giornata del 28 novembre le ultime quattro conduttrici rimaste con un contratto da dipendente per QVC sono state licenziate. Tra loro anche una rappresentante sindacale.
Come al resto della forza lavoro che realizza le dirette della rete di televendite, anche alle quattro lavoratrici licenziate era stato offerto di passare da dipendenti a un contratto di collaborazione che le avrebbe rese lavoratrici autonome. Le conduttrici avrebbero però rifiutato e, secondo i sindacati, l’azienda avrebbe interrotto le trattative in corso passando direttamente al licenziamento.
Brugherio, dove lavorano le quattro dipendenti licenziate
QVC sostiene che non si tratti di un licenziamento collettivo ma di quattro provvedimenti individuali e che non ci sia possibilità di reintegrazione perché la posizione delle conduttrici non esisterà più in futuro.
L’attacco dei sindacati
Le sigle sindacali hanno subito accusato QVC di licenziamento senza giusta causa e hanno minacciato un sciopero se la decisione non sarà subito ritirata. Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgil) hanno spiegato:
Stigmatizziamo con forza una scelta che solleva forti perplessità sia nel metodo sia nel merito. Questa decisione arriva come un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui, proclamato lo stato di agitazione, gli incontri con la direzione si sono intensificati per trovare la soluzione a una vertenza legata alle festività. I contatti sono frequenti, non si può esternalizzare così.
Che azienda è QVC
QVC è un gruppo statunitense nato nel 1986. È una rete televisiva che trasmette televendite di prodotti in diretta. Nel 2024 ha fatturato 10 miliardi di dollari.
In Italia pubblicizza e vende prodotti di bellezza, per la casa, di elettronica e di moda. La sua sede principale nel nostro Paese è a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, da dove vengono trasmesse le dirette televisive.
Il palinsesto italiano di QVC prevede 15 ore di diretta al giorno, più di qualsiasi altro canale televisivo in Italia, per tutti i giorni dell’anno tranne che a Natale.