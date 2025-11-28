QVC Lombardia, licenziate tutte le conduttrici tra cui una delegata del sindacato: rivolta contro l'azienda

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

QVC, canale Tv di televendite in diretta, ha licenziato le sue ultime quattro conduttrici rimaste con un contratto da dipendenti. Lavoravano tutte nella sede di Brugherio, in Lombardia, la principale in Italia del gruppo statunitense. I sindacati hanno accusato l’azienda di aver licenziato le quattro lavoratrici senza giusta causa e hanno minacciato uno sciopero.

Quattro conduttrici licenziate da QVC

Nella giornata del 28 novembre le ultime quattro conduttrici rimaste con un contratto da dipendente per QVC sono state licenziate. Tra loro anche una rappresentante sindacale.

Come al resto della forza lavoro che realizza le dirette della rete di televendite, anche alle quattro lavoratrici licenziate era stato offerto di passare da dipendenti a un contratto di collaborazione che le avrebbe rese lavoratrici autonome. Le conduttrici avrebbero però rifiutato e, secondo i sindacati, l’azienda avrebbe interrotto le trattative in corso passando direttamente al licenziamento.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Brugherio, dove lavorano le quattro dipendenti licenziate

QVC sostiene che non si tratti di un licenziamento collettivo ma di quattro provvedimenti individuali e che non ci sia possibilità di reintegrazione perché la posizione delle conduttrici non esisterà più in futuro.

L’attacco dei sindacati

Le sigle sindacali hanno subito accusato QVC di licenziamento senza giusta causa e hanno minacciato un sciopero se la decisione non sarà subito ritirata. Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgil) hanno spiegato:

Stigmatizziamo con forza una scelta che solleva forti perplessità sia nel metodo sia nel merito. Questa decisione arriva come un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui, proclamato lo stato di agitazione, gli incontri con la direzione si sono intensificati per trovare la soluzione a una vertenza legata alle festività. I contatti sono frequenti, non si può esternalizzare così. Forse ti può interessare Cassiere del Pam licenziato dopo 13 anni per il test del finto cliente, sfuggiti "rossetti e matite nascosti" Uno dei cassieri licenziati da Pam con il test del finto cliente ha raccontato la propria esperienza, descrivendo quella che i sindacati hanno definito una trappola

Che azienda è QVC

QVC è un gruppo statunitense nato nel 1986. È una rete televisiva che trasmette televendite di prodotti in diretta. Nel 2024 ha fatturato 10 miliardi di dollari.

In Italia pubblicizza e vende prodotti di bellezza, per la casa, di elettronica e di moda. La sua sede principale nel nostro Paese è a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, da dove vengono trasmesse le dirette televisive.

Il palinsesto italiano di QVC prevede 15 ore di diretta al giorno, più di qualsiasi altro canale televisivo in Italia, per tutti i giorni dell’anno tranne che a Natale.