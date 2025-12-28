Rabbia della mamma di Bruno Petrone accoltellato a Napoli, la versione sull'aggressione al 18enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sui fatti che hanno portato al ferimento del giovane calciatore Bruno Petrone è intervenuta la madre, Dorotea. La donna, vicina al figlio fin dal ricovero in ospedale con gravi ferite, punta il dito non tanto contro i minorenni che hanno aggredito il figlio, quanto contro i loro genitori. “Ogni mamma è capace di accorgersi se suo figlio è a rischio per sé o per gli altri”, ha dichiarato. Sulla dinamica dell’accoltellamento c’è ancora molta incertezza.

Le parole della madre di Bruno Petrone

Dorotea, la madre di Bruno Petrone, ha parlato raccontando pubblicamente emozioni e paure dopo l’aggressione del figlio. Dopo aver trascorso tutta la notte al suo capezzale, insieme alla sorella di Bruno, ha spiegato che il ragazzo le ha chiesto quando potrà tornare a giocare.

Bruno, infatti, è un giovane calciatore. È originario di Minturno, nel basso Lazio, ma da qualche anno si è trasferito a Napoli insieme alla famiglia, da quando la squadra di Serie C, il Sorrento, lo ha fatto esordire a soli 16 anni.

Accoltellato Bruno Petrone, giovane calciatore

Dopo l’aggressione, Bruno è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e operato d’urgenza. È ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Al momento si sa che gli è stata asportata la milza.

La ricostruzione secondo Dorotea

C’è ancora poca chiarezza su quanto accaduto a Bruno, ma secondo la madre è difficile che sia stato lui a provocare, come ipotizzato da alcuni giornali. “Bruno non è una testa calda”, ha spiegato.

Il figlio, calciatore, è infatti un salutista: non fuma e non beve. Per questo non si spiega cosa possa essere accaduto. Racconta che, dopo aver trascorso le feste a Formia dai nonni, era tornato a Napoli per riprendere gli allenamenti.

Ora la famiglia attende che i carabinieri, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, chiariscano cosa sia davvero successo. La prima ipotesi, dopo quella di un’aggressione casuale a scopo di rapina, è quella di un’azione mirata. Non si esclude nemmeno un errore di persona, ma saranno i giovani che si sono costituiti a fornire maggiori elementi di contesto. Ora sono 4 quelli finiti in cella.

La colpa dei genitori e della città

Per Dorotea, la colpa non è dei ragazzi che hanno aggredito il figlio. È una madre e sa bene che spetta ai genitori intervenire affinché i figli non diventino “cattive persone”.

Non risparmia parole neppure per Napoli: “Ora penso forse che abbiamo sbagliato tutto. Succede ovunque, ma qui ci sono troppe armi, troppa violenza e gli episodi sono troppo frequenti”, ha dichiarato.

Bruno sta migliorando, ma non è ancora fuori pericolo. E non è giusto, conclude la madre, affidarsi alla fortuna perché un figlio torni a casa sano e salvo.