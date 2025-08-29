Rabbia delle sorelle Arianna e Giorgia Meloni per i siti sessisti, la premier: "Disgustata, niente sconti"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Giorgia e Arianna Meloni sono indignate riguardo alla circolazione di siti sessisti in cui vengono pubblicate e commentate con insulti le foto di donne nude, ignare che le loro immagini stiano girando sui social. Per la presidente del Consiglio e la sorella, si tratta di un’azione “avvilente” e “squallida” priva di rispetto per la privacy e che rappresenta una molestia.

L’indignazione di Giorgia e Arianna Meloni

Contattate dal Corriere della Sera, in due momenti diversi, le sorelle Meloni hanno entrambe giudicato totalmente inaccettabile l’esistenza di gruppi sui social come Mia Moglie e Phica.eu, attualemente chiusi.

La premier viene descritta dalla testata come “infuriata” e quasi grida che non bisogna subire, ma reagire e denunciare.

Giorgia Meloni con la sorella Arianna

La responsabile della segreteria politica del partito vorrebbe quasi spegnere i riflettori che illuminano lo spettacolo indegno della diffusione dei gruppi sessisti.

Vicenda che confligge, evidenzia Arianna “con il peso che invece le donne, grazie alla loro forza e al loro merito, hanno sempre di più in Italia, come dimostra anche la straordinaria accoglienza della presidente del Consiglio a Rimini, o i ruoli sempre più alti che le donne ormai occupano nel Paese: presidente di Cassazione, amministratore delegato di Terna, primo consigliere di Stato, e così in tantissimi settori un tempo maschili”.

Sempre il Corriere della Sera sottolinea come Arianna Meloni vorrebbe combattere perfino “con l’indifferenza”, se fosse possibile, un malcostume da “società del click, dove si entra nel privato, si offende, si guarda dal buco della serratura, si rovinano vite e si sminuiscono le cose vere, importanti, che le donne raggiungono e conquistano col proprio lavoro giorno dopo giorno”.

La reazione di Giorgia Meloni

“Sono disgustata da ciò che è accaduto – sono invece le parole della premier Giorgia Meloni – e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi utenti”.

“È avvilente constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l’anonimato o una tastiera”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni confida “nelle autorità competenti affinché i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti.

Nel nostro ordinamento, la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn”.

Gli effetti e l’invito di Giorgia Meloni a denunciare

La premier ha sottolineato che “la cronaca di questi giorni e i casi sempre più diffusi ci dicono che ciò avviene non più soltanto per vendetta, e che la protezione dei nostri dati e della nostra privacy è sempre più decisiva nel nostro tempo. Perché un contenuto intimo può diventare pubblico in pochissimi istanti e spesso impossibile da rimuovere dal web, e questo può devastare la vita di una persona, oltre che della sua famiglia e dei suoi cari”.

Per Giorgia Meloni le migliori difese sono “la responsabilità personale, l’educazione digitale e l’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali”, oltre alla fondamentale “segnalazione immediata alla Polizia postale e al Garante della privacy, quando si ha il sospetto di essere vittime di una diffusione illecita”.