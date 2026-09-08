Rabbia di Meloni per l'uomo tornato libero dopo l'aggressione alla polizia: "Credibilità Stato indebolita"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giorgia Meloni interviene sul caso dell’uomo che, dopo aver aggredito e ferito due agenti della polizia durante un arresto a Roma, è tornato libero poche ore dopo. La presidente del Consiglio ha pubblicato sui social il video dell’aggressione e ha criticato la decisione del giudice. Per Meloni, episodi di questo tipo rischiano di vanificare il lavoro delle Forze dell’Ordine e di indebolire la credibilità dello Stato.

Libero dopo l’aggressione alla polizia a Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso posizione sul caso di un uomo arrestato a Roma dopo un’aggressione ai danni di due agenti di polizia.

I poliziotti, secondo quanto riferito dalla premier nel suo intervento sui social, sono rimasti feriti mentre stavano svolgendo il proprio lavoro durante l’arresto dell’individuo.

Meloni ha pubblicato su X le immagini dell’aggressione, accompagnandole con un commento fortemente critico sulla successiva decisione dell’autorità giudiziaria.

“L’uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l’arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo“, ha scritto la premier.

Meloni: “Lavoro vanificato”

Nel suo post, Meloni ha collegato il caso a una questione più ampia riguardante la tutela delle Forze dell’Ordine e le decisioni successive agli arresti.

“Episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità”, ha affermato la presidente del Consiglio.

Il riferimento è quindi alla distanza tra l’intervento degli agenti, che secondo la ricostruzione della premier hanno riportato ferite durante l’arresto, e la successiva scarcerazione dell’uomo a poche ore dalla convalida dell’arresto.

Il governo e le tutele alla polizia

Meloni ha inoltre ribadito l’intenzione del governo di intervenire sul fronte delle garanzie per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

“Il governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell’Ordine”, ha scritto la premier, sottolineando il ruolo degli agenti impegnati quotidianamente nella sicurezza dei cittadini.

La presidente del Consiglio ha quindi definito “francamente inaccettabile” il fatto che una persona possa tornare libera dopo poche ore in un caso caratterizzato, secondo la sua ricostruzione, dall’aggressione a due agenti.

“Indebolisce la credibilità dello Stato”

È soprattutto sul tema della credibilità delle istituzioni che si concentra la parte finale del messaggio di Meloni.

“Quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un’aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere”, ha scritto la premier. “È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso”.

Le parole della presidente del Consiglio aprono così anche una riflessione sul rapporto tra sicurezza, tutela degli agenti e decisioni dell’autorità giudiziaria.