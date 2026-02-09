Rabbia di Naudy Carbone accusato da Alex Manna per l'omicidio di Zoe Trinchero, "la città mi deve delle scuse"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito all’omicidio di Zoe Trinchero, Alex Manna ha indirizzato i sospetti su Naudy Carbone, che ha raccontato di essersi trovato una folla sotto casa e di aver rischiato di essere aggredito prima dell’intervento dei Carabinieri. Carbone ha parlato di insulti razzisti, ha detto di non sapere nulla del delitto e ha chiesto delle scuse.

La morte di Zoe Trinchero e il racconto di Alex Manna

Per l’omicidio della 17enne Zoe Trinchero è stato fermato Alex Manna, che ha raccontato agli inquirenti di aver colpito la ragazza dopo una discussione e di averla poi lasciata sull’argine del rio Nizza. Il giovane è stato portato in carcere in attesa della convalida, mentre si è attesa l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte e se un intervento tempestivo avrebbe potuto cambiare l’esito.

Manna ha sostenuto di aver indicato un’altra persona come responsabile, parlando di un uomo “ben noto” in città e descrivendolo come “un po’ strano”. Il nome finito al centro del depistaggio è stato quello di Naudy Carbone, musicista e residente a Nizza Monferrato.

La conseguenza è stata immediata: Carbone ha raccontato a La Stampa che, nella notte, si è trovato una folla sotto casa. È in quel passaggio che la vicenda investigativa ha incrociato un rischio concreto di linciaggio, con i carabinieri intervenuti per metterlo in sicurezza.

Le parole di Naudy Carbone

Naudy Carbone, 39 anni, ha detto a La Stampa di essere stato svegliato dai rumori sulle scale: “Stavo dormendo. Era l’una e mezza. Ho sentito dei rumori provenire dalle scale”. Affacciandosi, ha raccontato di aver visto “una folla di persone in strada”.

Alla domanda su quante fossero, ha risposto: “Una cinquantina. C’erano ragazzi e anche dei bambinetti. Credo che qualcuno avesse anche dei bastoni”.

Ha aggiunto di aver sentito insulti razzisti: “Le varie ingiurie: ‘Sporco negro’, ‘negro di merda scendi’”.

Carbone ha spiegato di non aver capito subito perché ce l’avessero con lui e di aver chiamato i Carabinieri: “Io volevo scendere, per discutere e confrontarmi con loro e chiarire il motivo di quella rabbia. Così ho chiamato i Carabinieri”. Poi, sceso in strada, ha raccontato: “Un carabiniere mi ha fatto salire sull’auto. Una persona stava per colpirmi. Così mi sono ritrovato in caserma”.

“La città mi deve delle scuse”

Sul delitto, Carbone ha detto di non sapere nulla fino a quel momento: “No, niente. Di solito non guardo i social… Sono solo uscito a prendere da mangiare in una pizzeria da asporto e sono tornato in alloggio”. Ha aggiunto di essere “veramente molto dispiaciuto per quella povera ragazza” e di non conoscerla.

Riguardo all’essere indicato come responsabile, ha parlato di uno choc: “Allucinante. Sto valutando di presentare una denuncia per calunnia”.

L’uomo ha comunque rivendicato un legame con la città: “Amo questa città, sono andato a scuola con il sindaco”, ma la richiesta di scuse nei confronti della cittadinanza è stata netta, “almeno quelle persone che sono venute qui per picchiarmi”.

Carbone ha anche collegato quanto accaduto a precedenti etichette che, a suo dire, lo hanno reso un bersaglio: “Tutto è nato dall’accusa di aver molestato con lo sguardo una ragazza”. E ha parlato di “stigma”: “Sì, un vero e proprio stigma: non solo legato al colore della pelle, ma anche scatenato dalla fragilità psicologiche. E si finisce per puntare una persona e accusarla di tutto”.