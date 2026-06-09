Rabbia di Omar Artan arbitro della Somalia fermato a Miami ed escluso dai Mondiali, "documenti in regola"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Omar Artan aveva i documenti in regola, ha dichiarato. L’arbitro somalo, miglior fischietto africano del 2025, è stato respinto dagli Stati Uniti. Ora dichiara: “Il sogno di partecipare ai Mondiali è andato in frantumi”. Secondo l’agenzia per la protezione delle frontiere, l’arbitro è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica dei documenti. Omar Artan aveva persino un visto diplomatico per poter partecipare. Secondo l’uomo: “Hanno un problema con il mio Paese”.

Omar Artan parla dopo l’esclusione ai Mondiali

È deluso e amareggiato Omar Artan, l’arbitro selezionato per i Mondiali di calcio in Nord America, a cui è stato vietato l’ingresso all’aeroporto di Miami. Era uno dei sette arbitri africani scelti per il torneo e sarebbe stato il primo arbitro somalo ai Mondiali.

Un sogno che però è andato in frantumi di fronte ai severi controlli che gli Stati Uniti stanno mettendo in atto per la sicurezza dei Mondiali.

Parla per la prima volta dopo che gli è stato negato l’ingresso e al New York Times ha dichiarato quanto si senta deluso, perché sarebbe stato un simbolo per tutti i somali “che potevano realizzare i loro sogni nonostante le difficoltà nel loro Paese”.

I documenti in regola

Secondo Omar Artan i suoi documenti erano tutti in regola. Aveva il visto e la documentazione, le fotografie della sua carriera e tutto quello che serviva per entrare nel Paese. Eppure gli agenti di frontiera dicono di non essere riusciti a verificare i documenti.

È stato trattenuto per 11 ore all’aeroporto, in un colloquio definito duro. In seguito è stato portato in una cella di detenzione separata, trattenuto ulteriori ore per poi essere reimbarcato su un volo di ritorno per Istanbul.

In quel momento gli agenti non hanno fornito nessun tipo di spiegazione sul rifiuto d’ingresso nel Paese. Secondo l’agenzia statunitense per la protezione delle frontiere e delle dogane: “a seguito del controllo, il viaggiatore è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica“.

La posizione della FIFA

Per l’arbitro la questione è molto specifica, ovvero: “credo che abbiano un problema con il mio Paese”. Il riferimento è alla posizione dello stesso Presidente degli Stati Uniti che a dicembre aveva preso di mira gli immigrati somali definendoli “spazzatura” e affermando che la Somalia “non è nemmeno un Paese”.

È amareggiato perché dice di essersi preparato per i Mondiali per quattro anni, frequentando i corsi con la FIFA in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. La FIFA però, da parte sua, ha dichiarato di non poter intervenire sulle politiche nazionali e ha accettato senza poter far altro l’esclusione dell’arbitro che aveva selezionato e formato.

Sappiamo che non è l’unico problema che sta riscontrando la FIFA con i Mondiali di calcio negli Stati Uniti. Ci sono diversi altri casi di respingimento alla frontiera e la difficoltà di gestire la federazione calcistica iraniana, Paese con il quale gli Stati Uniti sono attualmente in guerra.