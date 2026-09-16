Rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano da sconosciuti a calci e pugni in faccia, fermati in tre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un rabbino è stato aggredito mentre aspettava l’autobus nella zona di Bande Nere a Milano. Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha dichiarato che il rabbino sarebbe stato preso a calci e pugni, che gli è stato tolto il cappello e che gli hanno sputato addosso. I presunti autori dell’aggressione, che secondo le prime informazioni parlavano arabo, sono stati condotti in questura per accertamenti. Si tratterebbe di giovanissimi tra i 19 e i 21 anni, riconosciuti grazie a foto e video scattati dall’uomo aggredito.

Aggressione a Milano

Il presidente della Comunità ebraica di Milano ha denunciato un episodio di aggressione ai danni di un rabbino di sessant’anni. L’uomo stava aspettando l’autobus alla fermata di Bande Nere.

Il rabbino sarebbe stato raggiunto da tre giovani tra i 19 e i 21 anni che, insultandolo in lingua araba (secondo le prime informazioni note), l’avrebbero aggredito.

Meghnagi ha raccontato di calci e pugni, di sputi addosso e anche del cappello a falda larga, tipico degli ebrei ortodossi, preso con la forza e calpestato.

Le indagini

Le rapide indagini hanno condotto in questura i tre presunti autori dell’aggressione. A fare la differenza sono state le foto e i video che il rabbino aggredito avrebbe fatto in tempo a scattare e registrare mentre i tre aggressori scappavano a piedi verso la metropolitana.

L’uomo è stato soccorso da diversi passanti che hanno chiamato il 112. Ha sposto denuncia e consegnato le immagini agli agenti. È stato poi visitato in ospedale, dove non sono state divulgate le sue attuali condizioni.

Il commento della politica

A prendere la parola è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato di un episodio inquietante che non deve essere sottovalutato: “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito e alla Comunità ebraica di Milano”.

Ha parlato di violenza e odio antisemita che “non possono trovare spazio nella nostra società”. Prende parola anche il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, chiedendo di fare chiarezza sull’accaduto e sui responsabili dell’aggressione di stampo antisemita.

Anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD nel Consiglio regionale della Lombardia, ha dichiarato: “Un episodio grave, allarmante e vergognoso. Massima solidarietà al rabbino aggredito”.