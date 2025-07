Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate e oltre 78 chili di droga, insieme a un ordigno esplosivo, sono stati sequestrati nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. Il blitz, avvenuto nella provincia di Lecce, ha portato alla scoperta di un deposito illegale di sostanze stupefacenti nascosto in un’abitazione di Racale, dove erano presenti anche dei bambini. L’intervento degli agenti è stato disposto per contrastare il traffico di droga destinato alla costa ionica del Salento, in particolare ai luoghi della movida estiva.

Il blitz della Polizia: la scoperta del deposito segreto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo una serie di perquisizioni effettuate su tutto il territorio provinciale. Gli investigatori hanno individuato un’abitazione sospetta a Racale, dove hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. La droga era occultata in una stanza segreta, accessibile solo tramite un passaggio nascosto dietro una parete. Per accedere al nascondiglio, gli agenti hanno dovuto smontare delle mensole che celavano serrature a scatto, superando così un ingegnoso sistema di sicurezza ideato per proteggere il carico illecito.

La droga sequestrata: hashish, cocaina, eroina e marijuana

Una volta superato l’ostacolo, i poliziotti si sono trovati davanti a un cunicolo che conduceva a due vani dove era custodita la droga. All’interno sono stati trovati 25 chili e mezzo di hashish, oltre 13 chili di cocaina, più di 13 chili di eroina e oltre 26 chili di marijuana. Tutte le sostanze erano confezionate in buste termosaldate, pronte per essere immesse sul mercato illegale. Secondo gli inquirenti, lo stupefacente era destinato a rifornire la costa ionica del Salento, con particolare attenzione ai luoghi della movida estiva, dove la domanda di droga aumenta sensibilmente durante la stagione turistica.

La presenza di bambini nell’abitazione

Un elemento che ha colpito particolarmente gli investigatori è stata la presenza di bambini all’interno dell’abitazione adibita a deposito di droga. La scoperta ha reso ancora più grave la situazione, evidenziando i rischi a cui erano esposti i minori e sottolineando la pericolosità dell’attività criminale svolta dagli arrestati. La Polizia ha sottolineato come la tutela dei minori sia una priorità assoluta e come la presenza di bambini in un ambiente così pericoloso rappresenti un’aggravante per i responsabili.

L’ordigno esplosivo: un ulteriore elemento di pericolo

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche un ordigno esplosivo, la cui presenza ha aumentato il livello di allarme tra le forze dell’ordine. L’ordigno, trovato nei vani segreti insieme alle sostanze stupefacenti, avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo non solo per gli occupanti dell’abitazione, ma anche per l’intero quartiere. Gli artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e procedere al sequestro dell’esplosivo, che sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli specialisti.

Gli arrestati: due giovani e una donna

Su disposizione del Pubblico Ministero, i tre indagati sono stati condotti in carcere. Si tratta di due giovani ventenni e una donna di 42 anni, tutti accusati di traffico di droga e detenzione di materiale esplosivo. Le indagini a Lecce proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre organizzazioni criminali attive nella zona e per ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente sequestrato.

IPA