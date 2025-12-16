Rachael Carpani attrice di NCIS morta a 45 anni, era malata da tempo: l'annuncio della famiglia 8 giorni dopo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rachael Carpani, attrice australiana nota per aver recitato in produzioni importanti come Le sorelle McLeod e NCIS, è morta all’età di 45 anni nelle prime ore di domenica 7 dicembre. Era malata da tempo. Ad annunciarne il decesso è stata la famiglia, otto giorni dopo il suo decesso.

Morta l’attrice Rachael Carpani: l’annuncio

L’annuncio della morte di Rachael Carpani è arrivato nella giornata di lunedì 15 dicembre, sulla pagina Instagram della sorella dell’attrice, Georgia, che ha condiviso una nota dei loro genitori.

Nella dichiarazione si legge: “È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l’amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma serenamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre”.

La nota dei genitori di Rachael Carpani è proseguita con l’annuncio sui funerali, che saranno “in forma privata” e “si terranno nella giornata di venerdì 19 dicembre alla presenza dei parenti e degli amici più stretti”.

Nella loro dichiarazione, i parenti dell’attrice hanno chiesto “il rispetto della privacy in questo momento molto difficile” e hanno annunciato che “non ci saranno ulteriori dichiarazioni”.

Il post della sorella di Rachael Carpani

Lo scorso agosto Georgia Carpani, sorella di Rachael Carpani, le aveva dedicato un toccante post sui social, che includeva una foto dell’attrice che sorrideva mentre teneva un drink in mano e un altro scatto di lei mentre lavorava dietro un portatile.

Il post era corredato dalla seguente scritta: “Che esca o resti a lavorare a casa, è la donna più bella che conosca. Tantissimi auguri di buon compleanno alla mia splendida sorella Rachael. Porti così tanta luce e gioia e ti vogliamo così tanto bene!”.

Chi era l’attrice Rachael Carpani

L’attrice Rachael Carpani era nota ai più per aver interpretato dal 2001 al 2009 il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva australiana Le sorelle McLeod (McLeod’s Daughters).

Nel corso della sua carriera televisiva, Carpani ha preso parte anche a diverse produzioni statunitensi, tra cui spiccano NCIS Los Angeles, The Rachels, If There Be Thorns e The Glades. Ha anche ricoperto il ruolo principale nella serie Lifetime Against the Wall.

Rachael Carpani ha recitato anche per il cinema: nel 2009 ha preso parte al film Triangle accanto a Liam Hemsworth.