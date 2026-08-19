Rachele Ferrara morta soffocata dal bacon a Capodimonte, il dramma della 28enne dopo sei giorni in coma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Rachele Ferrara è morta a 28 anni dopo sei giorni di coma all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. La giovane, madre di due bambini, era rimasta soffocata da una fetta di bacon il 14 agosto a Capodimonte e la mancanza di ossigeno le aveva provocato danni irreversibili. Nella notte i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Rachele Ferrara soffocata dal bacon a Capodimonte, cosa è successo

Come riporta Repubblica, la 28enne era scesa in strada chiedendo aiuto perché non riusciva più a respirare, con il boccone che le aveva ostruito le vie aeree.

I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti e il personale del 118 ha provato a lungo a liberarle la trachea, ricorrendo anche alla manovra di Heimlich.

Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane è rimasta senza ossigeno per circa 20 minuti.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti e il trasferimento all’ospedale di Viterbo è avvenuto in eliambulanza.

I sei giorni in terapia intensiva e la morte cerebrale

All’ospedale Santa Rosa i medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva, dove è rimasta in coma sotto monitoraggio costante.

Il quadro neurologico è però risultato compromesso già dalle prime ore, perché l’arresto prolungato dell’ossigeno aveva danneggiato in modo irreversibile le funzioni cerebrali.

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto è arrivata la dichiarazione di morte cerebrale.

Rachele Ferrara viveva a Montefiascone, a poco più di 10 chilometri dal paese sul lago di Bolsena dove si è consumata la tragedia, e lascia due figli di 5 e 8 anni, la sorella e i genitori.

La donazione degli organi e i funerali

Il padre e la madre della giovane sono entrambi volontari della Croce Rossa e avevano partecipato ai primi tentativi di soccorso.

È stata la famiglia ad autorizzare la donazione degli organi, con le procedure di prelievo eseguite nella notte da un’équipe coordinata attraverso la rete della centrale trapianti.

Il Comune di Capodimonte ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio diffuso sui canali social dell’amministrazione.

I funerali sono stati fissati per giovedì 20 agosto alle 16.30: si svolgeranno nella chiesa della Madonna del Monte, nel territorio comunale di Marta.