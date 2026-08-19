Rachele Mussolini attacca Vannacci sul femminicidio con l'assist della Treccani, la replica del generale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Roberto Vannacci continua a far discutere per la sua posizione sul reato di femminicidio, anche quando non ne parla più. Le parole del leader di Futuro Nazionale oggi tornano infatti in auge grazie a Treccani, che ha evidenziato come il termine “femminicidio” sia tra i più ricercati nel 2026 dagli italiani, sintomo che c’è preoccupazione e voglia di informarsi. E Rachele Mussolini, nipote di Benito e capogruppo di Forza Italia al Campidoglio, coglie la palla al balzo per puntare il dito contro l’ex generale che “afferma qualcosa di contrario alla realtà e al sentire comune”.

Femminicidio, il termine più cercato secondo Treccani

Da inizio 2026, secondo quanto riferito dal portale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, femminicidio è tra i termini più ricercati.

Un vero e proprio boom per il neologismo, la cui diffusione risponde alla drammatica necessità di nominare con precisione “l’uccisione di una donna da parte di un uomo, spesso il marito o il compagno, all’interno di una cultura in cui le donne vengono spesso oppresse e sottoposte a violenza per il loro genere”.

ANSA

E gli italiani, dopo le elevate ricerche nel 2023, anche nei primi mesi del 2026 hanno consultato più volte la pagina facendola diventare tra le più visualizzate davanti a “maranza” e “fake news”.

L’attacco di Rachele Mussolini a Vannacci

E il risultato evidenziato da Treccani permette a Rachele Mussolini di puntare il dito contro Vannacci.

Lei, che rispetto ai colleghi di partito di Forza Italia vorrebbe anche l’educazione affettiva nelle scuole, ha a cuore il problema. E lo fa notare a voce alta all’eurodeputato che invece vorrebbe derubricarlo.

“Quando Vannacci afferma che il reato di femminicidio non serve e che per lui andrebbe abolito afferma un qualcosa di totalmente contrario alla realtà e al sentire comune”, dice Mussolini citando i risultati della Treccani sul neologismo.

La replica di Vannacci

E la risposta di Vannacci non si è fatta attendere.

Il leader di Futuro Nazionale, infatti, sui social ha risposto alla consigliera capitolina, seppur non citandola.

Ripubblicando uno spezzone del suo intervento al Versiliana Festival 2026, l’ex generale è stato chiaro nel ribadire il proprio pensiero e la propria posizione: “Il reato di femminicidio è un cavallo di Troia“.

“Dobbiamo difendere le donne, gli anziani, i bambini e i fragili ma non possiamo travisare il principio dell’universalità della giustizia, che considera tutti delle persone senza distinzione di sesso, religione, colore della pelle o orientamento sessuale. Oggi è femminicidio, domani sarà omofobia e dopodomani si inventeranno l’islamofobia e la sinistrofobia”, ha detto.