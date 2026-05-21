Radio Caroline dice che "Re Carlo è morto", ma è un "errore informatico": era con Camilla a Belfast, le scuse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

“Re Carlo è morto“, ma non era vero. L’annuncio shock è stato dato da Radio Caroline in seguito a un “errore informatico”. Il direttore della stazione radio Peter Moore si è successivamente scusato con il sovrano britannico e con gli ascoltatori. L’incidente è avvenuto mentre Re Carlo III e la Regina Camilla si trovavano a Belfast, nell’Irlanda del Nord, dove hanno preso parte a un’esibizione con un gruppo folk irlandese.

“Re Carlo è morto”: cosa è successo a Radio Caroline

Con un post pubblicato sui social network, il direttore di Radio Caroline Peter Moore si è scusato con Re Carlo e con gli ascoltatori per aver dato per errore l’annuncio della morte del sovrano britannico.

Moore ha spiegato: “A causa di un errore informatico nel nostro studio principale, la procedura Death of a Monarch, che tutte le stazioni britanniche tengono in preparazione sperando di non richiedere, è stata accidentalmente attivata nel pomeriggio di martedì 19 maggio, annunciando erroneamente che Sua Maestà il Re era venuto a mancare”.

ANSA

Il messaggio prosegue così: “Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e chiedere scusa in onda”.

La chiosa finale: “Ci scusiamo con Sua Maestà il Re e con gli ascoltatori per il disagio causato”:

Dov’era Re Carlo quando è stata annunciata la sua morte

Mentre Radio Caroline annunciava la sua morte, Re Carlo si trovava con la Regina Camilla a Belfast, nell’Irlanda del Nord, dove hanno partecipato a un’esibizione con un gruppo folk irlandese.

Non è stato reso noto quanto a lungo è durata la procedura Death of a Monarch attivata per errore su Radio Caroline ma l’agenzia di stampa Press Association ha evidenziato che la riproduzione della trasmissione di martedì tra le ore 13,58 e le 17 non è stata resa disponibile sul sito web della stazione radio.

La storia di Radio Caroline

Radio Caroline è una stazione radio britannica nata come “radio pirata” nel 1964. Andava in onda da uno studio improvvisato su una nave offshore e ha spezzato il controllo del governo britannico sulle radio.

Oggi Radio Caroline trasmette in diversi Paesi, tra cui Belgio e Paesi Bassi, ed è disponibile online in tutto il mondo.

Come sta Re Carlo III

Le ultime notizie ufficiali sullo stato di salute di Re Carlo III, dopo la diagnosi del tumore nel 2024, risalgono al dicembre 2025.

Le sue parole: “Grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto scrupoloso delle indicazioni dei medici, il mio programma di trattamento oncologico potrà essere ridotto nel nuovo anno”.