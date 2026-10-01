Raf rinvia il tour per la seconda operazione alla faringe in pochi mesi, "farmaci sconsigliati, mi dispiace"

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“Purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”, invece “dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo”. Con queste parole Raf rinvia il suo tour Infinito nei Palasport e si scusa con il suo pubblico. Il cantautore rivela che durante l’estate è riuscito a tenere a bada il problema grazie all’ausilio dei farmaci, di cui purtroppo “l’utilizzo a lungo termine è sconsigliato”.

Raf rinvia il tour, il messaggio sui social

Nel primo pomeriggio di giovedì 1° ottobre Raf ha annunciato sui social un necessario rinvio del suo tour Infinito, destinato a portarlo sul palco dei palazzetti.

Il cantante ha spiegato che di recente “è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”.

Nella stessa nota, Raf ha spiegato di essere riuscito a portare a termine il tour estivo “grazie ai farmaci che mi hanno permesso di gestire la situazione”.

Tuttavia, degli stessi farmaci “l’utilizzo a lungo termine è sconsigliato”. Si rende necessario, dunque, un nuovo intervento.

L’intervento risolutivo

Nel comunicato, Raf spiega che a breve dovrà sottoporsi “a un nuovo intervento risolutivo” e che dovrà concedere alla sua voce “il tempo necessario per riprendersi”.

Tutto ciò rappresenta “un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori”. Il calendario del tour previsto nei palazzetti, dunque, slitta direttamente al 2027.

Le nuove date dei concerti

Le nuove date, come anticipato, slittano al 2027 e il cantautore ha già comunicato il calendario aggiornato. Raf precisa che “i biglietti già acquistati rimangono validi”, mentre “tutte le informazioni sui rimborsi saranno disponibili sui canali ufficiali Friends & Partners”.

02.10.2027 Milano (Unipol Forum): recupero della data del 12 ottobre 2026;

(Unipol Forum): recupero della data del 12 ottobre 2026; 09.10.2027 Roma (Palazzo dello Sport): recupero della data del 17 ottobre 2026;

(Palazzo dello Sport): recupero della data del 17 ottobre 2026; 14.10.2027 Napoli (Palapartenope): recupero della data del 9 ottobre 2026.

L’operazione alla faringe nel 2025

Il 18 dicembre 2025 Raf, sui social, ripreso dalla moglie Gabriella Labate, aveva rassicurato i fan mentre si trovava su un letto d’ospedale. “Era un intervento che dovevo fare da tempo”, aveva detto.

Nel video spiegava che quell’operazione serviva a risolvere “un piccolo problema alla faringe e laringe”.