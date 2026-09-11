Raffaele Costa morto a 90 anni, fu 4 volte ministro nei Governi Amato, Ciampi e Berlusconi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto l’ex ministro Raffaele Costa. Aveva compiuto novant’anni appena tre giorni fa. L’avvocato, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976, fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. È stato anche europarlamentare e presidente della Provincia di Cuneo, sfiorando invece nel 1997 l’elezione a sindaco di Torino. La sua lunga esperienza viene oggi ricordata dai colleghi, come il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “È stato un autentico campione del pensiero liberale”.

Morto Raffaele Costa

A tre giorni dal suo 90esimo compleanno è morto Raffaele Costa, ex ministro, politico di lungo corso e apprezzato pensatore liberale. Da tempo si era ritirato a vita privata a causa di una malattia e aveva passato il testimone al figlio Enrico Costa, oggi capogruppo di Forza Italia alla Camera.

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Nella politica attiva è stato per trent’anni, dalla prima elezione del 1976 fino al 2006. È passato attraverso diverse formazioni: prima nel PLI, poi come fondatore dell’UDC e infine in Forza Italia.

Garantista e laico, è noto per le sue battaglie contro gli sprechi del sistema politico e non solo. Viene ricordato per aver ricoperto diverse cariche al governo, sia come sottosegretario che come ministro sotto i premier Amato, Ciampi e Berlusconi.

Il messaggio di Antonio Tajani

Iniziano ad arrivare i messaggi di cordoglio per la morte di Raffaele Costa, tra i quali quello del leader di Forza Italia Antonio Tajani. Su X, in un post, ricorda il “caro Lello”. E ancora: “Con lui se ne va un grande protagonista della politica italiana, un vero liberale impegnato nella difesa dei valori e nella lotta contro gli eccessi della burocrazia che paralizzano le attività di chi intraprende e creano grandi difficoltà ai cittadini”.

Tajani ricorda di aver avuto la fortuna di essere stato un suo assistente parlamentare e poi suo collega al Parlamento europeo. “Caro Lello, ci mancherai“, scrive, e aggiunge: “Ma la tua politica, le tue battaglie continueranno con chi ha condiviso le tue scelte. A cominciare da tuo figlio Enrico, nostro capogruppo alla Camera e tuo degno erede”.

Si unisce al commento la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su X scrive: “Un pensiero particolare va a Enrico, a tutta la sua famiglia e alla comunità politica di Forza Italia, ai quali rivolgo la mia vicinanza in questo momento di dolore”.

I messaggi della politica

Altro post quello di Guido Crosetto, che su X ricorda gli anni di lavoro insieme per il “raddoppio dell’autostrada Torino-Savona, per infrastrutture come la tangenziale di Cuneo e Mondovì, l’Asti-Cuneo e molte altre opere, come gli ospedali di Mondovì ed Alba”. Chiude con un messaggio di vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli: “A te, Lello, un ultimo saluto: addio, amico mio“.

Il Partito Liberaldemocratico lo ricorda come “storico esponente del liberalismo italiano”, mentre la Fondazione Luigi Einaudi lo saluta, dichiarando la vicinanza di Giuseppe Benedetto, al quale era tanto legato.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “È stato un autentico campione del pensiero liberale e un pioniere nella lotta alla burocrazia”. A nome della Regione, esprime cordoglio alla famiglia.

Nella stessa giornata è deceduta anche la storica leader di +Europa Emma Bonino. Aveva 78 anni.