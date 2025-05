Raffaele Galano morto in incidente sul lavoro all'Aristoncavi di Brendola, è stato risucchiato dal macchinario

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia sul lavoro a Brendola, dove Raffaele Galano, 58 anni, capoturno esperto all’Aristoncavi, è morto dopo essere stato trascinato da un macchinario in azienda. I colleghi hanno tentato di salvarlo, ma invano. Le indagini sono in corso, mentre la società e i sindacati esprimono cordoglio.

Tragedia sul lavoro all’Aristoncavi di Brendola

Il tragico incidente è avvenuto lunedì 5 maggio, all’interno dello stabilimento Aristoncavi di Brendola, specializzato nella produzione di cavi elettrici.

Poco dopo le 7, Raffaele Galano, residente a Vicenza ma originario della Campania, ha perso la vita sul posto. Il 58enne era un capoturno con oltre trent’anni di esperienza alle spalle: sarebbe inciampato o avrebbe avuto un malore, finendo vicino a un impianto in funzione.

La tragedia è avvenuta alla Aristoncavi di Brendola, Vicenza

Secondo le prime ricostruzioni, un braccio dell’uomo è stato risucchiato da un ingranaggio in movimento, che lo ha poi trascinato all’interno della macchina, uccidendolo all’istante.

I soccorsi vani

I colleghi, accortisi immediatamente dell’accaduto, hanno attivato le procedure d’emergenza e tentato di liberarlo prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i vigili del fuoco di Arzignano, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

A indagare sull’accaduto sono i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, impegnati a chiarire con esattezza le dinamiche del tragico infortunio.

Raffaele Galano lascia moglie e due figli: era originario di Aversa, centro del Casertano, ma si era stabilito a Vicenza da moltissimo tempo.

Il cordoglio per Raffaele Galano

Aristoncavi si è detta “profondamente costernata per quanto accaduto” esprimendo vicinanza e cordoglio alla famiglia di Raffaele Galano, uno storico collaboratore dell’azienda. Allo stesso tempo, ha precisato di offrire “la massima collaborazione affinché si possa fare piena chiarezza nel più breve tempo possibile”.

“Siamo sgomenti. L’incidente sul lavoro che si è verificato all’Aristoncavi di Brendola riguarda un’azienda che ha nel proprio DNA la sicurezza sul lavoro, in cui l’attenzione e i controlli sono ai massimi livelli” ha dichiarato Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto.

“Da quel che sappiamo, la vittima era un lavoratore esperto, un capoturno 58enne, con trent’anni di esperienza sulle spalle. Tutte circostanze che ci fanno capire come, innanzitutto, non esistono isole felici: i rischi sono ovunque” ha sottolineato.

“È l’ennesimo incidente in importanti realtà produttive in cui gli organi competenti faranno le indagini e verificheranno le responsabilità, ma resta ferma e imprescindibile la responsabilità di un sistema produttivo che non tutela i lavoratori” ha affermato Davide Camuccio di Filctem Cgil Veneto.

Le reazioni della politica

Quella di Raffaele Galano è l’ennesima morte sul lavoro di un anno iniziato malissimo per il Veneto, come sottolineato dalla consigliera regionale Chiara Luisetto del Pd. “Nei primi due mesi del 2025, si sono contate già 15 vittime di incidenti mortali e oltre 10.793 denunce di infortuni sul lavoro” ha ricordato.

“L’impegno in tema di sicurezza sul lavoro è tanto, ma tanto serve ancora fare partendo dalla prevenzione e in particolare dalla diffusione della cultura della sicurezza” ha dichiarato Silvio Giovine, deputato di Fdi.