Raffaele Marianella non era sul pullman come autista, la rivelazione della collega: "Non poteva guidare"

Sotto choc i colleghi di Raffaele Marianella, l’autista morto domenica sera dopo essere stato colpito da una pietra sul pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket dalla trasferta di Rieti. Originario di Roma ma residente a Firenze, lavorava da pochi mesi all’agenzia di viaggi fiorentina Jimmy Travel. Secondo una collega il 65enne, prossimo alla pensione, si trovava sul bus come accompagnatore, ma non poteva guidare.

La collega di Raffaella Marianella: “Non poteva guidare”

Raffaele Marianella “non era un autista perché al momento non poteva guidare, era più un accompagnatore, un insegnante al lavoro”.

Così racconta all’Ansa una dipendente della Jimmy Travel, l’agenzia per cui lavorava il 65enne morto nella serata di domenica 19 luglio nell’agguato vicino Rieti al pullman dei tifosi del Pistoia Basket.

ANSA Il pullman dei tifosi del Pistoia Basket colpito dalla sassaiola

“Da noi era venuto da poco tempo – spiega – ma era entrato praticamente in famiglia. Stava con noi, aiutava, faceva tutto, quello che c’era da fare”.

Tra poco più di un anno l’uomo sarebbe andato in pensione, ricorda la collega.

“Lui era andato solo per fare compagnia, per aiutare, insegnare le strade, vedere come si fa. Di notte, insomma, meglio in due se c’è la possibilità”.

L’agenzia lavora da anni con i tifosi del Pistoia Basket e anche con diverse altre realtà, tra cui la Fiorentina.

“Nel calcio può accadere qualcosa, ma c’è sempre e comunque la scorta”, dice la dipendente, mentre nel basket “una cosa del genere non è mai successa“.

Il titolare dell’agenzia: “Poteva essere una strage”

“Siamo ancora sotto shock. La morte di Raffaele ci ha sconvolto”, dice al Corriere Fiorentino il titolare della Jimmy Travel di Sesto Fiorentino. “È assurdo morire così“.

L’imprenditore fornisce una versione leggermente diversa da quella della sua dipendente, spiegando che Marianella era sul bus “come secondo autista, per sicurezza, nel caso il collega alla guida del pullman avesse avuto problemi”.

“Poteva essere una strage“, dice, se l’autobus avesse sbandato e fosse finito fuori strada.

Per fortuna una delle pietre che hanno colpito il fronte del pullman, dalla parte del conducente, non ha sfondato il parabrezza.

L’autista, dice il titolare dell’agenzia, “è stato eccezionale nel gestire la situazione ed evitare che questa tragedia avesse un bilancio ancora più pesante”.

L’indagine sull’assalto al pullman

Raffaele Marianella viaggiava accanto al collega che era alla guida del pullman, con a bordo 45 tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla partita di A2 contro la Sebastiani Rieti.

Il mezzo è stato colpito da una serie di pietre lanciate presumibilmente da ultras della squadra reatina lungo la statale 79 tra Rieti e Terni.

Una di queste ha sfondato il parabrezza e ha colpito alla testa il 65enne, morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Secondo quanto ricostruito, gli aggressori avrebbero atteso il mezzo nascosti nella boscaglia vicino alla strada, per poi lanciare pietre e mattoni.

La procura indaga per omicidio volontario, gli investigatori della questura di Rieti sono al lavoro per individuare gli autori dell’assalto e chi ha scagliato la pietra che ha ucciso Marianella.