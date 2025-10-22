Raffaele Marianella ucciso sul pullman, le frasi shock dei tifosi del Rieti: pm ordina test del Dna su altri 6

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le frasi shock emerse dopo l’assalto al pullman dei tifosi di Pistoia hanno scosso l’inchiesta sulla morte di Raffaele Marianella, l’autista ucciso da una pietra che ha sfondato il parabrezza del mezzo. “Li abbiamo massacrati!”, avrebbero detto Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti arrestati per l’agguato. L’altra frase, “Forse dovevo mirare più in basso”, sarebbe stata pronunciata da uno dei tre indagati.

Raffaele Marianella ucciso sul pullman, le frasi shock dei tifosi

Gli inquirenti non hanno confermato ufficialmente la provenienza di queste dichiarazioni riportate dal Tg1, ma si ipotizza che siano state registrate da microspie installate negli uffici della Questura, dove i tre fermati sono stati interrogati per ore.

Il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha precisato di non sapere da dove provengano le frasi trapelate, spiegando che la Procura chiederà la convalida dei fermi e la custodia cautelare in carcere.

La richiesta è stata firmata dal pm Lorenzo Francia, titolare dell’indagine.

Test del Dna e Daspo

Intanto, l’inchiesta sull’omicidio dell’autista si allarga. Secondo quanto appreso dall’ANSA, il pm Francia ha disposto l’esecuzione di test del Dna su almeno altri sei ultrà ritenuti coinvolti nella spedizione punitiva avvenuta dopo la partita tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000.

I tifosi indagati fanno parte dello stesso gruppo dei tre arrestati per omicidio volontario e nei loro confronti il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso Daspo di lunga durata: cinque anni per otto tifosi e otto anni per un recidivo.

La decisione del questore arriva “a seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l’incontro di basket”, si legge nella nota della Questura.

Gli ultrà destinatari del provvedimento “non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”. Ai tre già detenuti verrà notificato in carcere l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del Daspo.

L’obiettivo delle indagini

Secondo le ricostruzioni, la sera della tragedia un gruppo di sostenitori del Rieti avrebbe assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia, lanciando pietre contro il mezzo in movimento.

Uno dei colpi ha centrato in pieno il parabrezza, ferendo mortalmente Raffaele Marianella, che stava guidando.

Il clima tra le tifoserie era teso da giorni, ma la violenza dell’attacco ha sorpreso anche gli investigatori, che ora puntano a identificare tutti i responsabili materiali dell’assalto.

L’obiettivo del pm Francia è ricostruire ruoli e movimenti di ogni singolo partecipante, attraverso l’analisi del Dna, dei filmati e dei tabulati telefonici.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo, ma la sensazione è che il cerchio attorno agli aggressori si stia progressivamente stringendo.