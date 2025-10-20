Raffaele Marianella ucciso sul pullman, tra i sospettati anche tifosi di estrema destra della Curva Terminillo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È sempre più fitto il mistero sulla morte di Raffaele Marianella, l’autista colpito mortalmente da una pietra durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket sulla superstrada tra Rieti e Terni. Le indagini si concentrano ora su un gruppo di ultras della Sebastiani Rieti, appartenenti alla Curva Terminillo, alcuni dei quali legati a movimenti di estrema destra.

Morte di Raffaele Marianella, sospettati tifosi di estrema destra

Secondo quanto appreso dall’ANSA, gli inquirenti stanno stringendo il cerchio attorno a una decina di sospettati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di tensione al PalaSojourner, lo storico palazzetto della squadra reatina.

Gli investigatori della Squadra Mobile e della Digos di Rieti stanno analizzando una serie di chat WhatsApp che potrebbero rivelarsi decisive.

Il pullman dei tifosi del Pistoia Basket dopo l’assalto

In una di queste, alcuni membri della Curva avrebbero parlato di una “missione punitiva” pianificata prima della partita contro il Pistoia, a cui avrebbero preso parte almeno tre persone.

Le loro posizioni sono ora al vaglio del pm Lorenzo Francia, che coordina l’inchiesta per omicidio volontario. Non si esclude che nelle prossime ore possano arrivare i primi fermi.

L’assalto è costato la vita a Raffaele Marianella, colpito al torace da un mattone lanciato contro il parabrezza. A bordo c’erano 45 tifosi toscani di ritorno dalla trasferta.

Chi sono i “cani sciolti” della Curva Terminillo

Tra i sospettati figurano esponenti storici della Curva Terminillo, la frangia più accesa della tifoseria reatina.

Secondo fonti investigative, alcuni di loro sarebbero legati a gruppi di estrema destra e avrebbero già partecipato ad episodi di violenza fuori dal PalaSojourner.

Una fonte vicina all’ambiente, citata dal Corriere della Sera, parla di “sei o dieci ragazzi, cani sciolti, impasticcati e ubriachi”, partiti a bordo di tre auto per tendere l’agguato.

I rapporti tra i tifosi di Rieti e quelli di Pistoia erano da tempo tesi, complice una rete di gemellaggi e rivalità che attraversa il basket italiano: i reatini, ad esempio, sono storicamente legati a Scafati, rivale dei gemellati di Pistoia.

I precedenti: violenza nel basket italiano

Il caso Marianella segna un punto di rottura simbolico per l’intero movimento cestistico. La violenza, da tempo confinata al calcio, si è ormai estesa anche al basket, dove le curve stanno assumendo comportamenti sempre più simili a quelli delle tifoserie organizzate del pallone.

Negli ultimi anni, si sono registrati agguati a bus di tifosi, risse e lanci di petardi fuori dai palazzetti: episodi a Roseto, Forlì, Treviso, Bologna, Pesaro.

Gruppi ultras, spesso politicizzati, utilizzano lo sport come pretesto per regolamenti di conti.