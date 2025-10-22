Raffaele Marianella ucciso sul pullman, una madre difende il figlio fermato per omicidio: "Chi ci risarcirà?"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare assoluta chiarezza sull’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto a causa della sassaiola scatenata dagli ultrà del Sebastiani Rieti contro il mezzo su cui viaggiavano i tifosi del Pistoia basket. Tre persone sono state arrestate. Tra queste figura il 20enne Kevin Pellecchia. Sua madre, Annalisa Donati, 43 anni, non si dà pace. Va ripetendo che suo figlio “non è un violento e non schiaccerebbe nemmeno una formica”.

Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, madre difende il figlio fermato

Pellecchia è accusato di omicidio volontario. “Io metterei la firma col sangue sul fatto che mio figlio non è in grado di raccogliere una pietra e scagliarla contro qualcuno”, ha dichiarato la signora Donati, intervistata da La Repubblica.

Subito dopo ha corretto il tiro: “Se ha sbagliato è giusto che paghi. Aspettiamo se il fermo viene convalidato oppure no”. La madre ha sottolineato che il figlio, al di là di quel che verrà accertato, “resterà comunque il mio Kevin, non cancellerò mio figlio. Avrà già la sua croce addosso, quella di avere provocato la morte di una persona”.

Donati ha aggiunto che, se verrà accertata la colpevolezza del ragazzo, considererà le azioni del figlio come “un errore e non per volontà”.

Fuor di dubbio che Pellecchia ha preso parte alla spedizione punitiva degli ultrà. “Quello è il primo sbaglio, avere aderito a quella folle pianificazione – ha evidenziato la 43enne -. Doveva tornare a casa. Mi chiedo anche chi risarcirà noi per quello che stiamo subendo se Kevin, che piange in cella, con la fine di quel povero autista non c’entra nulla”.

La donna ha poi dichiarato di essere “straziata dal dolore” per ciò che sta vivendo la famiglia di Raffaele Marianella. “Posso solo immaginare – ha aggiunto – cosa stanno provando e mi permetto di porgere le mie condoglianze. Anche Kevin vorrebbe scrivergli una lettera”.

Donati ha spiegato che suo figlio è un tesserato della curva Terminillo da un anno e mezzo e di non sapere chi lo abbia inserito in quel gruppo.

La signora Donati: “Fascismo? Kevin non sa nemmeno cosa sia la politica”

Quando le è stato chiesto se dietro alla sassaiola ci potrebbero essere motivi politici (le indagini riferiscono di un tifo che guarda al fascismo), è arrivata la seguente risposta: “Kevin non sa nemmeno cosa sia la politica. Non è mai andato a votare, non ha proprio un’identità politica”.

La 43enne non si dà pace. Ha affermato che se avesse saputo che Kevin avrebbe preso parte a una spedizione punitiva lo avrebbe “incatenato al divano”. Ha anche rimarcato che da quanto le risulta il figlio non ha precedenti a livello penale.

“Non lo vedo da domenica mattina. Forse domani riesco a incontrarlo in carcere. E spero di sentire dalla sua voce che lui con tutta questa storia non c’entra niente”, ha concluso la donna.

Sassaiola contro il pullman, la moglie e i figli di Marianella distrutti

Marianella ha lasciato la moglie e tre figli. Un’intera famiglia distrutta dal dolore. La donna è chiusa in uno straziante silenzio. Avrebbe scoperto della morte del marito la mattina dopo la tragedia. Si è svegliata e non ha trovato a casa il coniuge. Più tardi sarebbe stata contattata dalla questura venendo informata del dramma.

Anche i figli dell’autista sono disperati e non hanno alcuna voglia di rilasciare dichiarazioni. “Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico”, ha dichiarato Andrea Marianella, primogenito di Raffaele, raggiunto dal quotidiano La Nazione.

“Cosa potremmo dire di fronte a una cosa così? Non c’è nulla da dire”, ha tagliato corto, ponendo fine alla conversazione.