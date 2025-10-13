Raffaele Rocco nuovo sindaco di Aosta dopo il ballottaggio, ha vinto per soli 15 voti: chiesto il riconteggio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Il candidato della coalizione formata da partiti autonomisti e di centrosinistra ha vinto il ballottaggio alle elezioni amministrative con il 50,06%, battendo per appena 15 voti Giovanni Girardini del centrodestra. Visto lo scarto di voti così esiguo i partiti che sostengono il candidato sconfitto hanno annunciato che chiederanno il riconteggio. Bisognerà quindi attendere alcuni giorni per confermare o meno l’elezione di Rocco a prossimo primo cittadino del capoluogo della Valle d’Aosta.

Raffaele Rocco, ingegnere nucleare di 63 anni, ha vinto le elezioni comunali ad Aosta diventando il nuovo sindaco della città. Vicesindaco è l’avvocato Valeria Fadda.

Sostenuto da forze autonomiste e del centrosinistra, Rocco ha vinto il ballottaggio con il candidato del centrodestra Giovanni Girardini che si è tenuto domenica 12 ottobre.

Il nuovo primo cittadino ha vinto per una manciata di voti, appena 15, tanto che i partiti della coalizione sconfitta hanno già detto di voler chiedere il riconteggio delle schede.

I voti al ballottaggio

Al ballottaggio di domenica 12 ottobre Rocco ha vinto con il 50,06% dei consensi, mentre Girardini ha ottenuto il 49,94%.

In termini assoluti Rocco ha ottenuto 6.420 voti, Girardini 6.405. Le schede nulle sono state 168, le bianche 79, mentre l’affluenza è stata del 45,7%.

Al primo turno delle elezioni comunali, che si era tenuto il 28 settembre, Rocco aveva ottenuto il 45,3% dei voti e Girardini il 42,7%.

Le prime parole del nuovo sindaco

“Un risultato sul filo di lana che ovviamente ha bisogno di conferme e di verifiche che mi sembrano del tutto legittime”, ha dichiarato Raffaele Rocco dopo l’esito del ballottaggio.

“Al momento siamo avanti di 15 voti, quindi ringraziamo tutti e ci ci prepariamo per governare la città a nome di tutti”.

Ora, ha aggiunto, “dobbiamo pensare al bene della città nel suo complesso, sia per quelli che hanno votato noi, per chi ha votato l’altra coalizione e soprattutto anche per coloro che non sono andati a votare, che mi sembra il vero problema dell’elettorato”.

Appena 15 voti di scarto, chiesto il riconteggio

Il centrodestra che ha sostenuto la candidatura dell’imprenditore Giovanni Girardini chiede il riconteggio dei voti del ballottaggio.

“Si tratta di 15 voti, penso sia doveroso chiedere il riconteggio”, ha dichiarato Marialice Boldi, segretaria della Lega Valle d’Aosta.

“Per una manciata di voti così penso che non si debba lasciare nulla di intentato”, ha spiegato.

“C’è naturalmente molto rammarico per aver perso per soli 15 voti. Uno scarto minimo, soprattutto se pensiamo al divario che, sulla carta, ci separava dall’alleanza autonomista di sinistra”, scrive su Facebook Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia.

“Ma il dato più sconcertante – ha aggiunto – è un altro: l’astensionismo. La maggioranza degli aostani ha scelto di non votare. E su questo la politica, tutta, deve interrogarsi profondamente”.

“Non basta riempire i social di video e proclami o farsi vedere solo in campagna elettorale: serve esserci sempre, con serietà e costanza, stare in mezzo alla gente, ascoltare i problemi reali del territorio”.

Chi è Raffaele Rocco

Originario di Bologna, 63 anni, Raffaele Rocco si è laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico di Torino.

Dopo essere stato dipendente tecnico dell’Usl valdostana, dal 1992 è dirigente della Regione Valle d’Aosta.

Coordinatore del dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione, si occupa di dissesto idrogeologico.

Nel corso degli anni è stato più volte commissario di Protezione civile dopo alluvioni e valanghe.