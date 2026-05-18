Raffaele Sollecito a Belve Crime accusa i poliziotti che l'hanno interrogato: "Minacciato pesantemente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Accuse pesanti da parte di Raffaele Sollecito, protagonista della nuova puntata di “Belve Crime“, sul caso Meredith Kercher. Nelle anticipazioni dell’intervista con Francesca Fagnani, l’ex indagato racconta presunte minacce e pressioni subite durante gli interrogatori in questura nel 2007: “Luce sparata in faccia, nessuno mi ha detto che avevo diritto a un avvocato”.

Raffaele Sollecito, le anticipazioni di “Belve Crime”

Raffaele Sollecito è il protagonista della prossima puntata di “Belve Crime“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 19 maggio.

Nelle anticipazioni diffuse nelle ultime ore, Sollecito torna a parlare degli interrogatori seguiti all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007, raccontando presunte pressioni e intimidazioni subite in questura.

ANSA

Le presunte minacce in questura

Durante il faccia a faccia con Fagnani, l’ex imputato ricorda il momento in cui cambiò versione rispetto alle prime dichiarazioni rese agli investigatori.

La giornalista gli legge un passaggio contenuto nei verbali dell’epoca: “Vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di ca***te perché lei mi aveva convinto della sua versione dei fatti”.

Una frase che, secondo Sollecito, non sarebbe stata spontanea. Nel corso dell’intervista, infatti, sostiene che quelle parole gli sarebbero state suggerite da un ispettore di polizia durante la lunga notte trascorsa in questura.

“Mi hanno messo una luce in faccia” afferma, aggiungendo di essere stato minacciato verbalmente da alcuni agenti. “C’è uno dei poliziotti che mi ha detto: ‘Se ti alzi da questa sedia ti riempio di botte e ti lascio in un lago di sangue’. Mi hanno in tutti i modi detto di ogni su Amanda, dicendo: ‘Stai continuando a proteggere quella vacca, quella zoccola, eccetera. Ti farai tutta la vita in carcere’ “.

Sollecito dichiara inoltre che durante quelle ore non gli sarebbero mai stati comunicati i suoi diritti. “In tutto questo non mi hanno mai detto: ‘Hai diritto ad avere un avvocato’ “.

Chi è Raffaele Sollecito e il ruolo nel delitto di Perugia

Raffaele Sollecito è un informatico pugliese finito al centro del caso giudiziario legato all’omicidio di Meredith Kercher. All’epoca dei fatti era il fidanzato di Amanda Knox, studentessa americana che condivideva l’appartamento con Meredith a Perugia.

Dopo il ritrovamento del corpo della giovane, Sollecito e Knox vennero arrestati con l’accusa di omicidio insieme a Rudy Guede, quest’ultimo poi condannato in via definitiva. Il percorso giudiziario di Sollecito fu lunghissimo e caratterizzato da assoluzioni, condanne e nuovi processi, fino alla sentenza definitiva della Cassazione nel 2015 che assolse lui e Amanda Knox ‘per non aver commesso il fatto’.