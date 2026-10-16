Raffaele Sollecito parla di Garlasco a Verissimo e assolve Alberto Stasi, "innocente, nessuna prova contro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, Raffaele Sollecito torna a parlare in televisione, a Verissimo. Nelle anticipazioni dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda domenica 18 ottobre, parla della vicenda che lo vide coinvolto, di Amanda Knox e anche del caso di Garlasco, dicendosi convinto che Alberto Stasi sia innocente.

Raffaele Sollecito parla a Verissimo

Raffaele Sollecito torna in tv e si racconta nel salotto di Verissimo, in un’intervista con Silvia Toffanin che andrà in onda domenica 18 ottobre su Canale 5.

Nelle anticipazioni dell’intervista, Sollecito racconta le difficoltà che continua a incontrare a quasi vent’anni dal delitto di Perugia: “Mi sento ancora prigioniero di uno stigma che mi perseguita e che, di fatto, ha condizionato tante cose nella mia vita”.

ANSA

Garlasco, per Sollecito Alberto Stasi è “innocente”

Spazio anche al caso di Garlasco, da mesi al centro delle cronache con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio.

Sollecito parla di Alberto Stasi, al quale ha anche inviato una lettera di vicinanza: “Non mi paragono alla sua vicenda, ma all’ingiustizia che c’è dietro”.

Secondo lui non è stato Stasi ad uccidere Chiara Poggi: “Per me è assolutamente innocente, perché non c’è mai stata una prova contro di lui”.

Sollecito e la “provocazione” di Amanda Knox

Nel corso dell’intervista Raffaele Sollecito critica poi le ultime iniziative di Amanda Knox, definendo una “provocazione” il titolo dello spettacolo teatrale della statunitense, “Cartwheel”.

“Mi ha un po’ colpito lo stomaco sapere che lo ha intitolato così, richiamando la ruota fatta in questura. Quella era stata una ragazzata che in quel contesto si poteva risparmiare, come io portarmi un coltellino a serramanico. Ecco, io non la porterei come una bandiera”.

E aggiunge: “Mi sono chiesto: prova a metterti dalla parte della famiglia di Meredith”.