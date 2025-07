Raffaele Sollecito torna a parlare di Garlasco e Alberto Stasi e accusa gli inquirenti: "Per me è innocente"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nell’ambito dell’omicidio di Garlasco torna a parlare Raffaele Sollecito. Assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher dopo quattro anni di carcere, fa un nuovo parallelo con Alberto Stasi ed entra nel merito di uno schema fallace degli inquirenti di cui si sente vittima. Non mancano i riferimenti a Rudy Guede e le recenti accuse di violenza sessuale nei suoi confronti.

La solidarietà ad Alberto Stasi

In un’intervista a Gente ribadisce di credere nell’innocenza di Alberto Stasi, non è lui per Raffaele Sollecito l’assassino di Chiara Poggi.

All’Ansa aveva già parlato di un parallelo emotivo tra lui e l’ex fidanzato di Chiara relativamente al modus operandi con cui sono state condotte le indagini.

IPA Amanda Knox, ex di Raffaele Sollecito e assolta per l’omicidio di Meredith Kercher

“Anche sotto le unghie di Meredith Kercher c’erano dei capelli e venne individuata una macchia, probabilmente di sostanza organica, mai analizzata” ha dichiarato di recente, ma ha aggiunto altre considerazioni.

Cosa ha detto Raffaele Sollecito su Alberto Stasi e gli inquirenti

L’ingegnere informatico si sente molto vicino ad Alberto Stasi e chiunque venga preso di mira durante i processi mediatici.

Lo sfogo di Raffaele Sollecito coinvolge anche le indagini sull’omicidio di Garlasco. Alberto Stasi è stato messo in carcere pur non avendo un quadro probatorio sufficiente per condannarlo, ha dichiarato al settimanale.

Definisce “schema fallace” quando gli inquirenti pur di dare un colpevole alla famiglia delle vittime trova un capro espiatorio da buttare in carcere.

Le parole su Rudy Guede

Attualmente Raffaele Sollecito, 41 anni, è ingegnere informatico e vive tra la Puglia e il Portogallo da libero professionista.

Non crede più nella giustizia e ha sentito di recente Amanda Knox per sincerarsi che il suo personaggio, presente nella serie da lei prodotta sul caso Meredith Kercher, sia aderente alla realtà.

Non è mancato un riferimento all’intervista a Gente anche su Rudy Guede condannato per l’omicidio di Meredith e tornato libero nel 2021 dopo aver scontato 16 anni di carcere.

L’11 luglio Guede è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e Raffaele Sollecito definisce, se pur tristemente, non sorpreso dell’accusa.

“È un uomo che non si è mai pentito delle menzogne che ha detto” ha concluso l’ingegnere informatico.