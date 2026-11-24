Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Quanto conosciamo davvero delle persone che amiamo? E quanto può condizionare un’esistenza una verità familiare rimasta nascosta? Sono gli interrogativi che attraversano Ferita celestiale (Castelvecchi, 2026), il romanzo di Raffaella Battaglini che intreccia memoria, desiderio, lutto e mistero. Nel 2009 Sonia torna al Lido di Venezia, nella casa di famiglia, per ricostruire la vita e le circostanze della morte della madre Livia, avvenuta negli anni Settanta. Attraverso quaderni e testimonianze scopre una donna enigmatica, divisa tra la passione per il marito e un’intensa esperienza mistica. Ma l’indagine sul passato diventa progressivamente una ricerca della propria identità. Ispirato anche alla poesia di Emily Dickinson da cui prende il titolo, Ferita celestiale nasce da un progetto sulla scrittura estatica e custodisce un nucleo profondamente autobiografico. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Raffaella Battaglini racconta la scoperta tardiva della verità sulla morte del padre, il lutto materno che ha accompagnato la stesura del libro e la possibilità di trasformare il dolore in letteratura. Ne emerge una riflessione intima sull’impossibilità di conoscere completamente gli altri e sulla scrittura come forma di relazione.

Il suo romanzo Ferita celestiale intreccia memoria, mistero e dimensione mistica. Da quale impulso è nato?

“Ha avuto una genesi diversa rispetto ai miei libri precedenti. Ero partita dall’idea, per me insolita, di scrivere un saggio sulla scrittura estatica. In quel periodo leggevo molto Clarice Lispector e Marguerite Duras, da sempre una delle mie autrici preferite. C’era poi Emily Dickinson, la cui poesia dà il titolo al romanzo. La lessi per la prima volta a sedici anni e ricordo una reazione fortissima, un pianto irrefrenabile. All’epoca attraversavo stati di coscienza particolari, non veri e propri rapimenti estatici, ma esperienze lontane dalla percezione ordinaria. Mi riconobbi in quei versi, anche se soltanto molti anni dopo compresi che Dickinson descriveva proprio il rapimento estatico. Queste tre scrittrici costituivano il mio punto di partenza: Dickinson, la grande poetessa estatica, la reclusa per antonomasia, e due autrici del Novecento che frequentano l’invisibile e alle quali mi sento profondamente legata. Il saggio si intitolava Una ferita celestiale. Appunti per una definizione di scrittura estatica: è lo stesso al quale lavora Livia, la madre del romanzo”.

Come si è trasformato quel progetto saggistico in una storia?

“Sono soprattutto una narratrice, non una saggista. In poco tempo sono emersi personaggi e vicende. La prima ad apparire è stata la bambina, attraverso un’immagine della mia infanzia che apre il libro: una stanza sconosciuta, la penombra, le veneziane, il caldo. Soltanto in seguito ho riconosciuto quel luogo: ero al Lido di Venezia, dove trascorrevo le vacanze con mia madre. Da quel ricordo è nato il nucleo autobiografico del romanzo: una bambina che perde un genitore senza conoscere le ragioni della sua morte e che, da adulta, cerca di ricostruire il passato. Nella mia vita era mio padre, nella finzione è la madre. All’origine c’è dunque un segreto. L’indagine della figlia diventa il suo destino, quasi uno stigma. Intorno a questo nucleo si è sviluppata una vicenda che non coincide più con la mia esperienza”.

Chi è Livia e quale ruolo ha nel percorso di sua figlia Sonia?

“Livia è, in un certo senso, la protagonista, anche se a raccontare in prima persona è Sonia. Rimane una figura opaca: non abbiamo accesso diretto ai suoi pensieri. È divisa tra l’aspirazione mistica a congiungersi con l’assoluto e una passione terrena, fortemente sensuale, per il marito. Quando Sonia torna nella vecchia casa di famiglia a Venezia, comincia a intuire che nel rapporto tra i genitori esisteva uno squilibrio, forse un inganno o una manipolazione. Attraverso i quaderni materni scopre anche il percorso mistico di Livia, segnato da assenze e rapimenti, da una luce che è insieme tenebra”.

La casa veneziana sembra acquistare una vita propria. Come ha costruito questa presenza?

“È una casa abitata. Al pianterreno si aggirano fantasmi minori, dei quali si sentono passi e voci, ma la presenza dominante è quella, potentissima, della madre. All’inizio Sonia ne coglie soltanto le tracce. Poi Livia sembra avvicinarsi lentamente, quasi fiutasse un’intrusa, finché la figlia comincia ad avvertirne lo sguardo incessante. Nella terza parte la casa diventa un personaggio e risucchia Sonia in un tempo diverso, in un’atmosfera liquida, attraversata da una luminosità subacquea. L’acqua è fondamentale nel romanzo. È qui che prende forma una sorta di possessione: la figlia comincia a ripetere i gesti materni, fino a trasformarsi”.

US: Licia Gargiulo

Livia resta indecifrabile anche per chi le è stato vicino. È davvero possibile conoscere fino in fondo un’altra persona?

“Credo sia impossibile, ed è proprio questo a interessarmi. Nei miei libri ricorro spesso a un dispositivo narrativo preciso: una voce racconta, mentre il personaggio centrale viene osservato dall’esterno e conserva la propria opacità. Ho riconosciuto una delle origini di questa fascinazione leggendo Albertine Workout di Anne Carson, dedicato all’Albertine di Proust. Quando affrontai la Recherche, rimasi colpita da quel personaggio: non sappiamo mai davvero chi sia, né che cosa pensi. Da allora considero particolarmente fertile, sul piano narrativo, lasciare una zona d’ombra intorno alla figura principale. In Ferita celestiale tutto è ambivalente, persino la morte di Livia e le sue intenzioni. Preferirei però non svelare troppo della trama”.

Sonia cerca una verità che le è stata nascosta per tutta la vita. Quanto della sua esperienza personale è confluito in questo rapporto con il segreto?

“Ho scoperto la verità sulla morte di mio padre soltanto intorno ai quarant’anni. La mia famiglia, soprattutto mia madre, aveva eretto una barriera molto forte e ignoravo che cosa fosse realmente accaduto. Gli indizi c’erano, naturalmente. Nel libro compare proprio questa dinamica: ricevere segnali e non volerli raccogliere. Una parte della mente vede, ascolta, coglie le incongruenze, ma le rimuove per paura di sapere. Quando finalmente la verità emerge, arriva anche la sensazione di essere sopravvissuti a una tragedia. E poiché la scoperta avviene tardi, si finisce per rileggere tutta la propria vita, comprese le scelte compiute. Ci si accorge che ciò che si ignorava aveva comunque agito, in modo sotterraneo, sulle decisioni”.

Gli episodi estatici di Livia vengono interpretati dagli altri come sintomi di una malattia. Perché era importante rappresentare questa dimensione?

“Il desiderio di indagare l’estasi è stato uno degli impulsi originari del romanzo. Sapevo fin dall’inizio che Livia sarebbe stata un’estatica. Non mi interessava tanto attribuirle uno spessore intellettuale attraverso il saggio, quanto rappresentare una donna che non è mai interamente qui, immersa nella quotidianità. Vive interruzioni, distacchi. Gli altri leggono questi episodi come attacchi o conseguenze di determinati eventi. Per come ho concepito il personaggio, invece, appartengono a una dimensione diversa, fuori dal tempo ordinario. L’estasi è extratemporale: come suggerisce la parola stessa, significa uscire da sé. Livia vive continuamente sulla soglia di un altrove. Non sono credente, ma ho sempre avvertito nella vita una corrente inavvertita, simile a quella di cui parla Musil ne L’uomo senza qualità. È come un respiro trattenuto che attraversa la nostra esistenza senza appartenere al presente”.

Ha raccontato di aver vissuto stati di coscienza particolari durante l’adolescenza. Come descriverebbe quelle esperienze?

“Non ho sperimentato veri rapimenti estatici. Si trattava piuttosto della dissoluzione del confine tra soggetto e oggetto: si diventa ciò che si guarda. Non esiste più separazione tra sé e il mondo. Il geranio che osserva è lei, il cielo è lei. Si è parte del mondo, senza più un centro distinto. Almeno, questa è stata la mia esperienza. Una condizione di felicità assoluta, nella quale cade la barriera che normalmente ci separa da ciò che ci circonda”.

Nel romanzo Sonia sembra progressivamente identificarsi con la madre. Che cosa voleva esplorare attraverso questo legame?

“Mi interessava raccontare quanto possa essere difficile sottrarsi a un destino familiare che sembra già scritto. Sonia si avvicina sempre di più alla madre, ne ripercorre i gesti e rischia di smarrire la propria identità. Desideravo però che, accanto a questa identificazione, rimanesse aperta anche la possibilità di liberarsene”.

Quanto pesa, in questa identificazione, la paura di ripetere la storia dei propri genitori?

“È un timore che può accompagnare profondamente chi ha vissuto una perdita traumatica. I figli di chi si è tolto la vita convivono spesso con una paura dominante: ripetere quel gesto. È un incubo che può accompagnarli a lungo. Nel romanzo questa paura si intreccia con il ricordo e con l’inconscio, rappresentati anche attraverso le immagini dell’acqua e della nebbia. Mi interessava soprattutto interrogarmi sulla possibilità di affrancarsi da un destino apparentemente segnato”.

Nel suo percorso, la scrittura è stata soprattutto uno strumento di conoscenza o anche una forma di cura?

“L’arte è una cura. Forse non l’unica, ma certamente una cura. Non parlerei soltanto di caos interiore: al centro c’è soprattutto il dolore. All’inizio può esserci confusione, perché manca la consapevolezza; poi, gradualmente, i contorni diventano più nitidi. La scrittura permette di attraversare questo processo, così come può farlo l’analisi. Per un artista è uno dei mezzi principali per dare forma al dolore e trasformarlo. La propria ferita diventa un’opera di cui anche gli altri possono fare esperienza. In questo passaggio il dolore si apre alla relazione. La scrittura è anche questo: una forma di rapporto con gli altri”.

Scrivere richiede anche una forma di coraggio oppure per lei è sempre stato qualcosa di inevitabile?

“Non l’ho mai vissuto come una forma di eroismo. Per me è sempre stato qualcosa di ineluttabile. In un certo senso, sono la mia scrittura. Scrivo da quando ero ragazzina: ho cominciato con i racconti, poi ho lavorato anche per il teatro. La parola è sempre stata il mio modo di esprimermi e di affrontare i problemi. Non necessariamente di risolverli, ma di dare loro una forma. È espressione e, insieme, conoscenza”.

Che cosa le ha permesso di comprendere meglio di sé Ferita celestiale?

“Prima di tutto il mio rapporto con la dimensione estatica, che conoscevo per esperienza ma non avevo mai indagato così a fondo. Poi la condizione di chi si sente sopravvissuto, un peso difficile da portare. Scrivere aiuta a esplorare e comprendere entrambe. Quando ciò che ci assilla prende forma, e nel migliore dei casi diventa forma artistica, si realizza una conquista importante. Può essere una salvezza”.

La sua vocazione letteraria è nata da una scelta consapevole o da un’inclinazione che avvertiva fin da bambina?

“È difficile rispondere, perché la scrittura mi sembra inscritta in me a un livello preconscio. Non avevo un progetto preciso, non mi dicevo che sarei diventata scrittrice. Seguivo un percorso che, col tempo, ha assunto forme definite. Già alle elementari i miei temi facevano il giro della scuola. Era una capacità naturale. Certamente, in qualche misura l’ho scelta, ma non riesco a immaginare che avrei potuto fare altro”.

In Ferita celestiale il punto di vista passa da un personaggio all’altro, mentre soltanto Sonia racconta in prima persona. Perché questa scelta?

“Attribuisco molta importanza al punto di vista. In altri romanzi ho utilizzato diverse voci narranti; qui, invece, soltanto Sonia dice ‘io’. La prospettiva resta comunque mobile e passa rapidamente da un personaggio all’altro, ma le altre parti sono narrate in terza persona. Volevo dare alla figlia una posizione privilegiata, senza rinunciare agli sguardi altrui. Era necessario anche per la struttura temporale: la storia si svolge su due piani e una parte del passato precede i ricordi di Sonia. Per raccontarla occorrevano altre prospettive”.

Nell’ultima parte del romanzo la presenza della madre sembra impadronirsi della casa e della figlia. Quanto ha inciso sulla scrittura la sua esperienza del lutto?

“Non sono credente, eppure è difficile non avvertire una compresenza tra chi è morto e chi è ancora qui. La terza parte del libro, che considero la migliore, è stata scritta dopo la morte di mia madre. Il lutto è entrato nella narrazione come una spada. C’è un passaggio in cui Sonia elenca gli oggetti rimasti: una sedia, un orologio, poche tracce di una vita. In quel momento ero io ad aprire i cassetti, capisce?”.

Si può avvertire la presenza di chi non c’è più anche senza credere in una dimensione ultraterrena?

“Sì. Non è una questione di fede. Credo che tutti, almeno una volta, abbiano avvertito con grande precisione la presenza di qualcuno che non c’è più, al di là di ciò in cui credono. Sappiamo così poco, perfino del tempo. La razionalità arriva fino a un certo punto. Ma quanto conosciamo davvero del suo funzionamento? Molto poco. Spero di non essere sembrata troppo esoterica, perché in realtà non lo sono affatto. Sono una persona molto razionale”.