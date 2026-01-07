Raffaella Bragazzi morta a 66 anni, Iva Zanicchi ricorda la voce di Ok il prezzo è giusto: "Una preghiera"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lutto nel mondo della televisione, mercoledì 7 gennaio è morta Raffaella Bragazzi, la storica voce del programma Ok, il prezzo è giusto. La conduttrice aveva ricoperto il ruolo della voce fuoricampo del quiz dal 1983 al 1999. Iva Zanicchi ha ricordato con un post su Instagram la collega: “Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei”.

Chi era Raffaella Bragazzi

Raffaella Bragazzi è nata nel 1959 a La Spezia ed aveva debuttato nel mondo dello spettacolo negli anni 80.

Le sue prime esperienze lavorative sono state a Telemontecarlo e Radio Monte Carlo.

ANSA Iva Zanicchi, conduttrice di Ok il prezzo è giusto, programma in cui Raffaella Bragazzi era la voce fuoricampo

In quegli anni, aveva condotto alcuni programmi sportivi come A tutto calcio e Il calcio è di rigore.

In radio, era stata al timone anche di spazi dedicati alla musica.

Già nelle sue prime esperienze, aveva ricoperto il suo ruolo di annunciatrice.

La voce di Ok il prezzo è giusto

La svolta della sua carriera avviene nel 1983 quando diventa la voce ufficiale di Ok, il prezzo è giusto, all’epoca condotto da Gigi Sabani.

All’interno della trasmissione condotta da Iva Zanicchi, Raffaella Bragazzi era la voce fuoricampo che annunciava il conduttore, i concorrenti, i prodotti e i premi.

Raffaella Bragazzi ha ricoperto questo ruolo per 16 anni, saltando solo qualche mese nel 1998 per maternità, affiancando per 13 stagioni Iva Zanicchi, diventata, dal 1986, la padrona di casa del programma.

L’ultima puntata della voce di Ok il prezzo è giusto è stata il 25 giugno 1999.

Successivamente la conduttrice venne sostituita prima da Matteo Zanotti e poi da Alessandro Rigotti.

Il ricordo di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha ricordato la collega in un post sui suoi social.

La cantante e conduttrice ha pubblicato una foto di Raffaella Bragazzi e a corredo la frase: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”,

Nel 2021 la voce di Ok il prezzo è giusto era tornata ad interagire con Iva Zanicchi in un collegamento telefonico durante la trasmissione D’Iva.