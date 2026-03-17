Raffaella Carrà e il figlio "segreto" adottato Gian Luca Pelloni Bulzoni, l'ironia di chi ne aveva già parlato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La scoperta del figlio “segreto” di Raffaella Carrà continua a tenere banco sui social, ma c’è chi rivendica di aver fatto questo scoop anni fa. La notizia ha suscitato enorme clamore quando il manager e segretario generale Gian Luca Pelloni Bulzoni si è fatto avanti come erede legittimo del patrimonio della regina della Tv italiana, rivelando di essere stato adottato dalla cantante e presentatrice morta nel 2021. Ma per la giornalista Adriana Pannitteri non sarebbe una sorpresa: “Lo scrissi nel 2023”.

Il figlio segreto adottato da Raffaella Carrà

L’esistenza di un figlio adottivo di Raffaella Carrà è emersa dalle carte di un contenzioso giudiziario ed è stata riportata dal Corriere della Sera, rimbalzando su tutti i media.

Gian Luca Pelloni Bulzoni aveva infatti chiesto l’inibitoria nei confronti di una società spagnola per la “realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo” del musical teatrale Ballo ballo, in mancanza del suo consenso.

La causa di Gian Luca Pelloni Bulzoni

Il 62enne titolare della Arcoiris edizioni musical, nato a Ferrara ma residente a Roma, si era rivolto al tribunale anche per contestare l’omaggio di bibite e patatine a chi acquistava un biglietto dello spettacolo, “circostanza quest’ultima che avrebbe gravemente offeso la memoria di sua madre”, secondo quanto riportato nel provvedimento del tribunale di Roma.

“Premetteva il ricorrente di essere figlio adottivo e unico erede legittimo della nota artista” si legge nell’ordinanza del 6 febbraio, in cui Pelloni Bulzoni risulta “titolare quindi dei diritti sull’immagine, sulla voce e sul nome (reale e d’arte), nonché dei dati, delle informazioni sulla sua vita personale e professionale perché altresì titolare del diritto morale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno dell’artista”.

L’ironia sullo scoop di Adriana Pannitteri

La scoperta del figlio adottivo di Raffaella Carrà è stata però commentata con ironia dalla conduttrice del Tg2 Storie, Adriana Pannitteri.

“Ma davvero pensavate di aver fatto uno scoop sul figlio segreto adottato da Raffaella Carrà? Allora guardate, ‘Raffaella Carrà. La ragazza perfetta’ e io scrivo nel 2023” dice la giornalista del Tg2 in un post sul suo profilo Instagram.

“Quale rapporto c’era tra lei e il suo autista, guardia del corpo e factotum Gian Luca Bulzoni adottato poco prima della sua morte per consentire la nomina a erede?” legge Pannitteri dal suo libro Raffaella Carrà. La ragazza perfetta.

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“Era già scritto tutto” la conclusione della giornalista comodamente dal suo divano.