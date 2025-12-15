Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il bambino al 5° mese di gravidanza, l'annuncio del calciatore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il bambino al quinto mese di gravidanza. Ad annunciare la terribile notizia è stato il calciatore del Monza, con una Storia pubblicata su Instagram, poi ricondivisa dalla compagna: “L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore”, ha scritto il difensore.

L’annuncio di Armando Izzo e Raffaella Fico

La storia è apparsa sul profilo Instagram di Armando Izzo nella mattinata di lunedì 15 dicembre. Il calciatore ha spiegato di aver scelto di dare la notizia per evitare che si creino “false speculazioni“.

Poi l’annuncio: “Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Armando Izzo è un calciatore di ruolo difensore che gioca nella squadra del Monza, in Serie B.

Armando Izzo e Raffaella Fico hanno chiesto “rispetto, silenzio e sensibilità” in questo momento “di immenso dolore“.

Il messaggio si conclude così: “L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Il post di Armando Izzo dopo la partita tra Venezia e Monza

Nella giornata di domenica 14 dicembre, all’indomani della sconfitta del suo Monza contro il Venezia (2 a 0 il risultato finale), Armando Izzo aveva pubblicato una sua foto in campo, con la scritta: “I guerrieri si rafforzano sulla base del dolore“.

Le parole di Raffaella Fico su Armando Izzo

Lo scorso mese di novembre, Raffaella Fico aveva annunciato di essere incinta a Verissimo.

La modella e showgirl, già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, su Antonio Izzo aveva detto: “È davvero un ragazzo molto semplice, umile, ha modi vecchio stampo. È un ragazzo gentile. di cuore, molto generoso, è proprio bello d’animo”.

Raffaella Fico aveva anche dichiarato: “Finalmente è arrivato l’amore, quello vero, quello bello. Sono molto contenta. Mi ha corteggiata, per un periodo ci siamo sentiti solo telefonicamente. Poi ci siamo visti e da lì è iniziato tutto. Siamo due anime simili, abbiamo gli stessi valori. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”.