Raffaella Griggi conduttrice di Chi l'ha visto, gioia e messaggio per Federica Sciarelli: "Non si sostituisce"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarà Raffaella Griggi a raccogliere la pesante eredità di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto?, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. La Rai ha infatti scelto la soluzione interna per sostituire il volto storico della trasmissione di Rai 3, promuovendo una delle inviate di lungo corso del programma. “Ho pianto, l’emozione è forte”, commenta Griggi, che poi lancia un messaggio a Sciarelli: “Nessuno sostituisce nessuno, spero di non deluderla”.

Raffaella Griggi nuova conduttrice di Chi l’ha visto?

Nuova pagina per Chi l’ha Visto?, lo storico programma di Rai 3 tornerà in onda a settembre senza Federica Sciarelli, che ha detto addio dopo oltre vent’anni alla conduzione.

La nuova conduttrice di uno uno dei programmi più longevi e seguiti della tv italiana sarà Raffaella Griggi, giornalista da anni inviata della trasmissione.

ANSA

Una scelta interna quella compiuta dalla Rai, dopo che erano stati valutati altri nomi della redazione come Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga, ma anche soluzioni esterne, tra cui Massimo Giletti e Pino Rinaldi.

Una scelta di continuità, come ha spiegato Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai: Raffaella Griggi è stata scelta “per la sua esperienza maturata all’interno della redazione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase”.

Griggi: “Ho pianto”

“Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici”. Così Raffaella Griggi ha commentato all’Adnkronos la scelta della Rai di affidarle la conduzione di Chi l’ha Visto?.

“L’emozione è forte e la responsabilità è grande”, ha aggiunto la giornalista genovese, classe 1973.

Il messaggio per Federica Sciarelli

“Nessuno sostituisce nessuno” ha detto ancora Griggi all’Ansa in merito alla pesante eredità lasciata da Federica Sciarelli.

“Confesso che sento una grande responsabilità nel raccogliere questo testimone”.

“Spero di non deludere il pubblico – ha aggiunto – la Rai che ha creduto in me e soprattutto Federica, che mi ha insegnato tanto, dal linguaggio del corpo alla capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, senza mai essere inopportuna”.