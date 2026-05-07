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È di 26 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna contro il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione e cessione di droga, aggravati dal metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’operazione ha colpito due gruppi criminali attivi nei territori di S. Antimo, S. Arpino e comuni limitrofi, accusati di aver agevolato i clan mafiosi locali nella gestione delle piazze di spaccio.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli e ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha riguardato 26 persone: 18 sono state condotte in carcere, mentre 8 sono finite agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose.

I gruppi criminali e i territori coinvolti

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’operatività di due gruppi criminali egemoni nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Queste organizzazioni erano attive nei territori di S. Antimo, S. Arpino e nei comuni limitrofi, dove gestivano numerose piazze di spaccio. I gruppi, secondo quanto emerso, avrebbero agevolato le principali consorterie criminali di tipo mafioso operanti nelle suddette aree, in particolare il clan Verde e il clan Ranucci.

Il ruolo dei clan mafiosi

L’attività dei due gruppi criminali non si limitava alla gestione diretta delle piazze di spaccio, ma si estendeva anche al supporto delle organizzazioni mafiose locali. In particolare, i clan Verde e Ranucci avrebbero beneficiato dell’approvvigionamento di droga e della gestione delle attività illecite, ottenendo ingenti proventi. Il metodo mafioso e le finalità mafiose aggravano le accuse mosse agli indagati, sottolineando il radicamento delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale ed economico dei territori coinvolti.

IPA