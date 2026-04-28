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È di 12 arresti e 17 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato di Alessandria contro il traffico di stupefacenti, coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine ha portato alla luce una fitta rete di spaccio di cocaina e hashish, attiva sia nel capoluogo che all’interno della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta.

Operazione coordinata dalla Procura: i dettagli dell’indagine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso fine settimana e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Alessandria. L’attività investigativa, avviata dalla Procura della Repubblica, ha consentito di eseguire 17 misure cautelari, tra cui 12 arresti. In totale, sono 25 gli indagati coinvolti nell’inchiesta, che ha permesso di ricostruire una complessa rete di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, operante nella città.

La rete di spaccio: dinamiche e responsabilità

L’indagine ha permesso di far emergere non solo le responsabilità nella vendita al dettaglio delle singole dosi, ma anche le modalità di approvvigionamento delle sostanze. Gli investigatori hanno ricostruito i passaggi che portavano la droga nelle mani degli spacciatori, consentendo di contestare agli indagati il possesso e la vendita di ingenti quantità di cocaina e hashish. La rete era ben organizzata e riusciva a garantire un flusso costante di stupefacenti nel territorio di Alessandria.

Lo spaccio all’interno del carcere

Un ulteriore filone dell’inchiesta ha riguardato la vendita di droga all’interno della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta. Alcuni degli indagati, attraverso contatti telefonici, riuscivano a far entrare lo stupefacente nella struttura penitenziaria, dove veniva poi rivenduto ad altri detenuti a prezzi maggiorati rispetto a quelli praticati all’esterno. Le modalità di ingresso della droga erano ingegnose: da un lato si utilizzava il cosiddetto “lancio” oltre le mura del carcere, dall’altro si sfruttavano i colloqui tra detenuti e familiari per introdurre la sostanza illecita.

Arresti e sequestri: i risultati concreti

Nel corso dei mesi precedenti, numerosi arresti sono stati effettuati nell’ambito di questa attività investigativa. L’ultimo episodio risale all’inizio di aprile, quando due cittadini marocchini sono stati trovati in possesso di circa 1,2 kg di hashish durante una perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria. Oltre alle dosi di stupefacente, sono stati sequestrati più di 10.000 euro in contanti e 3 telefoni cellulari di piccole dimensioni, destinati ad essere introdotti nella Casa Circondariale.

Le finalità dell’operazione e la tutela della presunzione di innocenza

L’operazione, diffusa per ragioni di pubblico interesse e sicurezza, mira a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Alessandria.

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