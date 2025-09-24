Attacco alla Global Sumud Flotilla, esplosioni sulle navi dirette a Gaza con a bordo cittadini italiani

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Raffica di attacchi contro la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza. Nelle prime ore di mercoledì 24 settembre diverse imbarcazioni della flottiglia sono state colpite mentre erano in navigazione al largo di Creta con droni, bombe sonore e spray urticante, come denunciato dagli organizzatori. Alcune persone a bordo hanno pubblicato sui social video che mostrano esplosioni intorno e sulle barche, almeno tre quelle che hanno riportato danni. Non ci sarebbero feriti.

Global Sumud Flotilla sotto attacco

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state prese di mira da una serie di attacchi compiuti con dei droni.

Diverse barche sono state colpite mentre erano ferme per la notte in acque internazionali a sud dell’isola di Creta, in Grecia.

ANSA Le barche della Flotilla partite dalla Sicilia

Gli organizzatori denunciano che bombe sonore, spray urticante e materiale non identificato hanno colpito le imbarcazioni.

Danni ad alcune imbarcazioni

Diverse le imbarcazioni della Flotilla che sono state colpite, probabilmente da Israele, almeno 11 secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Non ci sono stati feriti ma almeno due barche sono state danneggiate: la Zefiro, che ha riportato la rottura dello strallo di prua, e la Morgana, la cui la vela principale è ora fuori uso.

I danni, spiegano dalla Flotilla, “saranno valutati pienamente alla luce del giorno”.

“Messo a rischio la vita delle persone”

Gli autori degli attacchi hanno “danneggiato le barche e messo a rischio la vita delle persone”, ha detto Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione, in un post su Instagram.

“Quanto sta accadendo – ha detto ancora – è di una gravità senza precedenti perché avviene in acque internazionali, nella più totale illegalità“.

Delia ha spiegato che la Flotilla “ha già allertato chi di dovere”, tra cui la Farnesina.

Tajani a Israele: “Tutelare le persone a bordo”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a New York per l’Assemblea generale Onu, è stato informato dell’attacco alla Flotilla. Lo rende noto la Farnesina.

Tajani ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo di Israele di garantire l’assoluta tutela del personale della Flotilla.

A bordo delle imbarcazioni ci sono numerosi cittadini italiani, tra cui diversi parlamentari ed europarlamentari.

Gli organizzatori contro Israele

La Global Sumud Flotilla conta attualmente 51 navi partite da Spagna, Italia, Tunisia e Grecia con l’obiettivo di forzare il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari al popolo palestinese a Gaza.

Gli organizzatori della Flotilla hanno accusato senza mezzi termini Israele, dicendo che i droni servirebbero a intimidirli.

Martedì il ministero degli Esteri israeliano aveva detto che non avrebbe permesso alle barche di rompere il blocco navale su Gaza. E aveva chiesto di attraccare al porto di Ashkelon e di consegnare a Israele il carico di aiuti.

Una proposta che è stata rispedita al mittente dagli organizzatori della missione poche ore prima degli attacchi.

“I precedenti di Israele di intercettare le navi, bloccare i convogli e limitare le rotte dimostrano che la sua intenzione non è facilitare gli aiuti umanitari, ma di controllarli, ritardarli e negarli”, hanno detto gli attivisti in una nota.