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40 provvedimenti di espulsione sono stati adottati a ottobre nei confronti di cittadini stranieri irregolari e ritenuti socialmente pericolosi. Le misure, disposte dal questore di Padova, hanno previsto rimpatri, trasferimenti nei centri per i rimpatri e ordini di lasciare l’Italia; dall’inizio dell’anno le espulsioni sono state 329.

Padova, i rimpatri di ottobre

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i controlli sono stati svolti dalla Questura, dall’Ufficio Immigrazione, dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Stanga, dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai Poliziotti di Quartiere. Le verifiche, disposte dal questore Marco Odorisio, hanno riguardato la posizione giuridica e amministrativa di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale.

Nel dettaglio, 11 cittadini sono stati rimpatriati in aereo e 11 persone sono state trattenute nei centri per il rimpatrio di Milano, Gradisca d’Isonzo, Torino, Macomer, Potenza, Bari e Brindisi. Per 5 persone è stata disposta la partenza volontaria entro 30 giorni; un cittadino comunitario è stato allontanato e rimpatriato. Ai restanti 12 sono stati notificati ordini di lasciare il territorio entro 7 giorni. I provvedimenti hanno interessato cittadini di diverse nazionalità, tra cui tunisina, marocchina, moldava, egiziana, albanese, nigeriana, cinese, rumena, gambiana, serba, algerina, kosovara, pakistana e georgiana.

I casi segnalati

Il 10 ottobre un tunisino di 19 anni è stato trasferito al Cpr di Gradisca, dopo essere stato rintracciato nella zona Guizza. Entrato in Italia nel 2024 da minorenne, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età; la richiesta di rinnovo è stata respinta per la sua pericolosità sociale. A suo carico risultavano una condanna a 4 mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti e precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, rapina e ricettazione.

Il 20 ottobre un cittadino kosovaro, indicato nel comunicato prima come 50enne e poi come 51enne, è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato a Pristina, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Verona. L’uomo, in Italia dal 2001, aveva riportato due condanne per maltrattamenti, per complessivi 3 anni e 11 mesi, e una condanna a 12 mesi per porto abusivo di armi. Le violenze, secondo la nota, erano state commesse anche davanti ai figli minori.

Un gambiano di 29 anni è stato rimpatriato il 17 ottobre con un volo diretto a Banjul, dopo il passaggio dall’aeroporto di Bologna. Era entrato in Italia nel 2015 da Siracusa e aveva collezionato condanne per cessione e detenzione illecita di stupefacenti nel 2019, 2020, 2021 e 2025. Il 14 ottobre era stato arrestato per produzione e traffico di droga, dopo una doppia cessione di hashish; il giudice aveva disposto il divieto di dimora nel comune e dato il nulla osta all’espulsione.

Il 28 ottobre un egiziano di 19 anni, rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato trasferito al Cpr di Milano. Entrato in Italia nel 2023 da Trieste, aveva ricevuto il rigetto della richiesta di rinnovo e conversione del permesso. Risultava segnalato per reati legati agli stupefacenti e rapina; lo stesso giorno era stato arrestato per aver ceduto una dose di cocaina.

La Questura di Padova ha inoltre riferito di un ivoriano di 37 anni, trasferito il 23 settembre al Cpr di Potenza. La sua domanda di protezione internazionale era stata respinta e il rigetto confermato dalla Cassazione. A suo carico risultavano precedenti per danneggiamento, ricettazione, resistenza, lesioni personali e minacce.

Il bilancio dall’inizio dell’anno

Da gennaio il questore ha disposto 329 provvedimenti: 142 accompagnamenti ai Cpr, 67 rimpatri alla frontiera, 67 ordini di lasciare il territorio, 33 misure alternative o partenze volontarie, 5 rimpatri volontari assistiti e 15 allontanamenti di cittadini comunitari. Tra i rimpatri alla frontiera figurano soprattutto cittadini albanesi (15), cinesi (9), nigeriani e moldavi (8 ciascuna), marocchini e tunisini (7 ciascuna). I trattenimenti nei Cpr hanno riguardato prevalentemente tunisini (62), egiziani (28), marocchini (20) e nigeriani (11). Gli ordini di allontanamento hanno interessato soprattutto tunisini (21) e marocchini (14); le partenze volontarie, marocchini (8), albanesi (6) e cinesi (4). I rimpatri assistiti hanno coinvolto cittadini nigeriani, maliani, pakistani e dello Sri Lanka; gli allontanamenti comunitari hanno riguardato soprattutto rumeni e bulgari.

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