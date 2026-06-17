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È di nove fermati e numerosi beni sequestrati il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri nel territorio lombardo. Sono stati eseguiti provvedimenti d’urgenza nei confronti di cittadini stranieri, ritenuti responsabili di furti aggravati, frode informatica e indebito utilizzo di carte di pagamento, dopo un’indagine avviata a seguito di un furto in abitazione a Limbiate nel mese di aprile. L’azione è stata motivata dal rischio di fuga degli indagati, che avrebbero pianificato di trasferire le proprie attività illecite all’estero.

Operazione coordinata tra più compagnie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via lunedì 8 giugno 2026 e ha coinvolto la Compagnia di Desio, con il supporto operativo dei militari delle Compagnie di Monza, Seregno, Milano Porta Magenta, Vigevano, Legnano e del Nucleo Investigativo di Milano. Il decreto di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dopo che le indagini avevano permesso di identificare dodici indagati di nazionalità cilena, cubana e peruviana, tutti irregolari sul territorio nazionale e di età compresa tra 18 e 37 anni.

Le indagini: dalla Lombardia a 14 province del centro-nord

L’attività investigativa è partita da un furto in abitazione avvenuto ad aprile nel comune di Limbiate. Grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, i Carabinieri hanno ricostruito una rete criminale che avrebbe commesso 48 reati in 35 episodi distinti, distribuiti in quattordici province del centro-nord Italia. Ulteriori tre episodi di furto in abitazione sono stati localizzati nei comuni di Arese, Levate e Bonate Sotto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo agiva con una divisione dei compiti ben definita. Una parte degli indagati si sarebbe dedicata esclusivamente ai furti in appartamento, mentre altri membri colpivano quotidianamente il patrimonio di cittadini all’interno di esercizi pubblici e aree di sosta, scegliendo come vittime soprattutto persone anziane o vulnerabili. Nei parcheggi dei supermercati veniva spesso utilizzata la cosiddetta “tecnica della monetina”: mentre un complice distraeva la vittima fingendo che le fossero caduti dei soldi, altri aprivano la portiera dell’auto per sottrarre borse e oggetti di valore.

Frodi informatiche e riciclaggio del bottino

Dopo i furti con destrezza, la priorità del gruppo era monetizzare rapidamente il bottino. I telefoni cellulari rubati venivano manipolati per estrarre i codici PIN delle vittime, consentendo così prelievi di contante presso sportelli ATM o uffici postali. Subito dopo, i fermati si recavano nelle tabaccherie per acquistare in modo massiccio biglietti della lotteria istantanea “Gratta e Vinci“, considerati un metodo veloce e sicuro per riciclare il denaro sottratto.

Nel corso delle operazioni di cattura, i militari hanno sequestrato numerosi beni di provenienza illecita, tra cui monili in oro, telefoni cellulari, borse, profumi, oltre a più di 4.700 euro in contanti e arnesi atti allo scasso. In una struttura ricettiva di Pregnana Milanese, è stato inoltre denunciato in stato di libertà un soggetto di 25 anni per ricettazione, dopo il ritrovamento di parte della refurtiva nell’alloggio in cui si trovava insieme a due dei fermati.

Il rischio di fuga e la risposta della Procura

L’urgenza dei provvedimenti è stata motivata dal grave e imminente pericolo di fuga degli indagati, alcuni dei quali avevano già manifestato l’intenzione di lasciare l’Italia per trasferire le proprie attività illecite in Germania e a Barcellona. Dei dodici indagati, nove sono stati rintracciati e sottoposti a fermo, due risultano all’estero e uno è attualmente irreperibile. I destinatari del decreto sono stati condotti in carcere e associati presso le competenti Case Circondariali.