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È di tre giovani arrestati e due complici denunciati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha interrotto una serie di furti e incendi dolosi nei comuni della provincia di Palermo. L’indagine, avviata dopo una rapida escalation di dieci furti in appena venti giorni, ha permesso di smantellare una banda che agiva con metodo e divisione dei ruoli, colpendo tra ottobre e novembre cinque comuni diversi.

La banda e il modus operandi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Carini con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre giovani residenti tra Carini e Capaci, già noti alle forze dell’ordine. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di furto, tentato furto pluriaggravato in concorso, ricettazione di veicoli e motoveicoli, e incendio doloso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda aveva una struttura semplice ma efficace, caratterizzata da una precisa divisione dei ruoli. I tre giovani arrestati si sarebbero mossi con regolarità e metodo, pianificando ogni furto e agendo in modo coordinato. Il gruppo, composto da residenti tra Carini e Capaci, avrebbe esteso la propria attività criminale anche nei territori di Balestrate, Torretta e Campofelice di Roccella. In meno di un mese, nel solo ottobre 2024, sono stati messi a segno dieci furti tra veicoli e motoveicoli, culminati in un caso con il rogo di una vettura rubata, probabilmente per eliminare ogni traccia.

Gli arresti e le misure cautelari

Per uno dei tre giovani coinvolti si sono aperte le porte del carcere, mentre gli altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Nell’ambito della stessa operazione sono stati denunciati a piede libero altri due complici: un giovane maggiorenne e un ragazzo che, all’epoca dei fatti, era minorenne. Tutti gli indagati sono accusati di furto, tentato furto pluriaggravato, ricettazione e incendio doloso.

L’indagine tecnologica e i riscontri

L’attività investigativa ha preso il via dopo una serie di furti di veicoli registrati nel 2024 nei comuni della provincia di Palermo. I Carabinieri della Stazione di Capaci hanno avviato una minuziosa analisi incrociando le denunce delle vittime con i tabulati telefonici e i tracciati GPS di un’auto presa a noleggio dalla banda. Grazie a questi elementi, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dei sospettati e collegarli alle azioni criminali. Fondamentale è stato anche il contributo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno documentato tutte le fasi dei furti: dai sopralluoghi preliminari, all’esecuzione, fino alla fuga e all’occultamento dei mezzi rubati.

IPA