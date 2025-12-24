Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due fermi per furti in abitazione e tentata rapina impropria tra Como e Milano. I due, un uomo di 33 anni e una donna di 40, entrambi stranieri e irregolari sul territorio, sono stati individuati come presunti responsabili di almeno 14 furti avvenuti nel mese di dicembre in diverse località lombarde e piacentine. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e, per le fasi di convalida, dalla Procura di Milano.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo un furto avvenuto a Caslino d’Erba il 3 dicembre. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno consentito di risalire ai due presunti autori, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Gli investigatori hanno ricostruito come la coppia, partendo da un’abitazione nel quartiere Affori di Milano, si spostasse quotidianamente per mettere a segno numerosi furti in appartamenti, spesso colpendo più unità nello stesso condominio.

Il modus operandi: auto a noleggio e radio ricetrasmittenti

Le indagini hanno permesso di delineare un preciso modus operandi. I due utilizzavano autovetture a noleggio per spostarsi tra le province di Como, Milano e Piacenza, scegliendo con attenzione gli obiettivi da colpire. Per comunicare durante i reati, si servivano di radio ricetrasmittenti, nel tentativo di eludere eventuali intercettazioni e controlli delle forze dell’ordine. Gli obiettivi venivano selezionati dopo diversi passaggi nei pressi delle abitazioni individuate, con una predilezione per condomini nelle zone periferiche di Milano e case singole in provincia di Como.

Le modalità dei furti e la determinazione dei malviventi

Una volta scelto il bersaglio, l’uomo scendeva dall’auto e si introduceva negli appartamenti, forzando porte e finestre con attrezzi da scasso, mentre la donna rimaneva in macchina per garantire una fuga rapida. In alcuni casi, la banda ha agito anche in presenza dei proprietari delle abitazioni, dimostrando una particolare audacia e determinazione nell’esecuzione dei furti.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Quando la Polizia ha appreso che i due sospettati avrebbero potuto darsi alla fuga, è scattato il blitz: nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, i due sono stati fermati nella loro base operativa a Milano. Le perquisizioni effettuate subito dopo il fermo hanno interessato sia il covo di Milano-Affori sia un’abitazione a S. Giuliano Milanese. In questi luoghi è stata rinvenuta una notevole quantità di refurtiva: denaro contante, oro, monete, orologi di lusso, borse firmate e altri oggetti riconducibili ai reati contestati. Tutto il materiale, se riconosciuto, sarà restituito ai legittimi proprietari.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, i due fermati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano – S. Vittore. L’uomo è rimasto in carcere, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Le accuse a loro carico sono di tentata rapina impropria e furto in abitazione in concorso.

Le città coinvolte e il bilancio dell’operazione

L’azione della Polizia di Stato ha interessato le città di Como, Caslino d’Erba, Ponte dell’Olio e Milano, dove la banda avrebbe messo a segno almeno 14 furti nel solo mese di dicembre.

