È di 8 arresti e numerosi beni recuperati il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro i furti in abitazione, condotta tra fine luglio e inizio agosto a Bologna. Gli indagati, tutti cittadini georgiani, sono stati fermati in due distinti interventi, accusati di furti pluriaggravati e tentato furto in appartamento. L’operazione è stata resa possibile grazie a indagini approfondite, appostamenti e analisi di dati tecnologici, con l’obiettivo di contrastare l’ondata di reati contro il patrimonio che ha colpito la città nelle ultime settimane.

Le indagini della Squadra Mobile: come è stata individuata la prima banda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio lo scorso 29 luglio, quando la Squadra Mobile, V Sezione – “Reati contro il patrimonio”, con il supporto del Commissariato Santa Viola e sotto il coordinamento della Proc. Agg. Dott.ssa Plazzi, ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 4 cittadini georgiani. Gli uomini, nati tra il 1992 e il 1995, erano senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di furti in abitazione e altri reati contro il patrimonio.

L’indagine si è articolata su due livelli: da un lato, l’analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadine e di un telefono cellulare smarrito da uno dei malviventi durante un primo tentativo di furto; dall’altro, un’attività di appostamento e pedinamento, integrata da un’approfondita consultazione delle banche dati di polizia. L’esame dell’utenza telefonica associata alla sim card ritrovata ha permesso di risalire al primo nominativo intestatario, da cui sono partiti ulteriori accertamenti che hanno portato all’identificazione di altri sospetti.

Dall’ospedale alla base logistica: la ricostruzione dei movimenti

Gli investigatori hanno ottenuto un riscontro decisivo presso uno degli ospedali cittadini, l’Ospedale Maggiore, dove un gruppo di stranieri aveva accompagnato un cittadino georgiano al Pronto Soccorso per un trauma al piede destro. Le immagini delle telecamere del nosocomio e delle aree circostanti hanno permesso di individuare l’autovettura utilizzata dal gruppo e di raccogliere elementi utili per il riconoscimento dei soggetti coinvolti.

La comparazione dei dati antropometrici e fisiognomici ha confermato l’identità dei sospetti, collegando il titolare della sim persa e i suoi complici ai furti in questione. Le successive attività di pedinamento hanno consentito di individuare le numerose auto utilizzate dalla banda e l’appartamento, adibito a B&B nel quartiere Murri, usato come base logistica.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione domiciliare presso la base della banda, gli agenti hanno rinvenuto due marsupi contenenti chiavi alterate, grimaldelli e una mini torcia, oltre a numerosi monili in oro, anelli, collane, orologi di marche prestigiose come Rolex, Franck Muller, Lorenz e Baume Mercier, monete in oro, accessori e capi di abbigliamento di note griffe e una somma in contanti pari a 1410 euro.

Alcuni dei preziosi recuperati sono risultati riconducibili a un furto in abitazione avvenuto a Bologna a metà luglio 2025. La vittima, convocata dagli investigatori, ha riconosciuto i gioielli sottratti, tra cui un anello in oro bianco con zaffiro, un “trilogy” e un anello in oro con due teste di pantera diamantate.

La convalida degli arresti e la custodia cautelare

I 4 uomini arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bologna, dove si trovano tuttora in stato di detenzione dopo la convalida del fermo da parte del Gip, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Il secondo blitz: altri quattro arresti in flagranza di reato

Nelle prime ore del mattino di domenica 3 agosto, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato in flagranza di reato altri 4 uomini georgiani. Due di loro sono nati nel 1998, uno nel 1992 e uno nel 1987. I quattro sono stati sorpresi all’interno di un condominio in via Oblach mentre tentavano di introdursi negli appartamenti.

L’allarme è scattato intorno alle 01:40, quando un residente ha notato movimenti sospetti: i quattro, dopo aver forzato il portone d’ingresso, si sono introdotti nello stabile armati di torce. Tre pattuglie sono intervenute rapidamente, cinturando il perimetro dell’edificio per impedire eventuali fughe. Gli agenti hanno rintracciato i sospetti all’ultimo piano, dove tentavano di nascondersi, trovandoli in possesso di arnesi da scasso e strumenti per la forzatura delle serrature.

Precedenti e provvedimenti di espulsione

I 4 soggetti fermati presentano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e furti in abitazione. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che i quattro pernottavano in un appartamento affittato per 2 giorni in via Fossolo, poco distante dal luogo del reato.

Per 2 di loro, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale, in considerazione della loro posizione irregolare e della pericolosità sociale dimostrata.

Il fenomeno dei furti in appartamento a Bologna: numeri e strategie di contrasto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione rappresenta una risposta concreta all’aumento dei furti in abitazione registrato negli ultimi mesi nel capoluogo emiliano. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, l’utilizzo di tecnologie investigative e la tempestività degli interventi hanno permesso di individuare e neutralizzare due gruppi criminali particolarmente attivi.

Le indagini hanno evidenziato come le bande agissero con modalità simili: utilizzo di auto a noleggio o intestate a prestanome, ricorso a strumenti professionali per la forzatura di porte e serrature, scelta di appartamenti in zone residenziali e impiego di basi logistiche temporanee, spesso B&B o appartamenti affittati per brevi periodi.

Il ruolo della cittadinanza e l’importanza della collaborazione

Determinante, in entrambi i casi, si è rivelata la collaborazione dei cittadini: la segnalazione tempestiva di movimenti sospetti e la fiducia nelle forze dell’ordine hanno consentito di sventare furti in corso e di assicurare alla giustizia i responsabili. La Polizia di Stato invita la popolazione a continuare a segnalare situazioni anomale e a dotarsi di sistemi di sicurezza passiva, come porte blindate e impianti di videosorveglianza.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Bologna si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati predatori, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare il patrimonio privato. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici e ricostruire la rete di ricettazione dei beni sottratti.

Per ulteriori dettagli e per visionare il video dell’operazione, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato all’indirizzo: Video operazione Polizia Bologna.

