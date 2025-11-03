Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati arrestati con l’accusa di furti in abitazione, dopo un’indagine che ha coinvolto le province di Varese, Como e Monza Brianza. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stata condotta dalla Polizia di Stato di Milano e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due uomini, rispettivamente di 42 anni e 45 anni, residenti in provincia di Milano. I furti sarebbero stati commessi nei mesi di febbraio e marzo 2025.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita da una segnalazione apparsa sui social network relativa a un furto avvenuto in provincia di Como. Da questo primo spunto, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di individuare un’autovettura utilizzata dagli indagati per compiere i furti.

Metodi e strategie dei sospettati

Le indagini, condotte attraverso servizi di osservazione, pedinamenti, attività tecniche, analisi dei tabulati telefonici e dei varchi autostradali, hanno consentito di ricostruire ben tredici furti riconducibili ai due arrestati. Secondo quanto emerso, i sospettati avrebbero agito seguendo un protocollo ben organizzato: prima individuavano le abitazioni da colpire, poi pianificavano nei dettagli i furti, con uno dei due che svolgeva il ruolo di “palo”. Per muoversi utilizzavano auto rubate con targhe clonate, così da eludere i controlli e rendere più difficile la loro identificazione.

L’arresto e la situazione giudiziaria

I due cittadini albanesi sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni a Senago (MI) e successivamente associati alla casa circondariale “F. di Cataldo” di Milano.

IPA