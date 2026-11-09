Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 30enne è stato arrestato a Torino: era ricercato a livello internazionale per furto aggravato. I colpi li aveva messi a segno a Stoccarda. L’uomo, di nazionalità rumena, è stato rintracciato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato e fermato in esecuzione di un mandato d’arresto ai fini dell’estradizione emesso dalla Germania.

Torino, 30enne catturato a Barriera Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo nel quartiere Barriera Milano di Torino, dove aveva trovato riparo a casa di alcuni parenti. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti, è stato arrestato in base al provvedimento internazionale.

Le accuse per i furti in appartamento a Stoccarda

La richiesta di cattura è stata emessa dalla Germania per furto aggravato. Al trentenne sono stati contestati diversi furti in appartamento commessi nell’agosto del 2026 a Stoccarda. Secondo quanto riferito, durante i colpi sarebbero stati sottratti denaro contante, gioielli e altri oggetti, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

IPA