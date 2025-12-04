Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini di origine sudamericana sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Como con l’accusa di aver commesso 17 furti e tentati furti in abitazioni tra novembre e dicembre in diverse province lombarde. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e con il supporto della Procura di Lodi per le fasi di convalida, ha portato all’arresto dei sospettati, irregolari sul territorio italiano, mentre tentavano di lasciare il Paese.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da un furto avvenuto a Mariano Comense all’inizio di novembre. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Como hanno seguito le tracce lasciate dai malviventi, riuscendo a identificarli dopo una serie di accertamenti e pedinamenti. I due uomini, entrambi di origine sudamericana e privi di regolare permesso di soggiorno, sono risultati gravemente indiziati di aver messo a segno una lunga serie di furti e tentativi di furto in abitazioni private.

Il modus operandi: auto a noleggio e obiettivi selezionati

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda. I sospettati partivano da uno dei loro covi situato a Cesate (MI), utilizzando autovetture a noleggio che cambiavano ogni settimana per evitare di essere individuati dalle forze dell’ordine. Prima di colpire, effettuavano diversi passaggi nei pressi delle abitazioni selezionate, per lo più ville o case singole, per studiare le abitudini dei proprietari e assicurarsi che non fossero in casa.

Le zone colpite e i tentativi falliti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i furti e i tentativi di furto sono stati commessi in numerose località della provincia di Como, tra cui Canzo, Mariano Comense, Montano Lucino, Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Turate, Olgiate Comasco, oltre che in altre province lombarde come Varese, Milano, Bergamo e Pavia. Non tutti i colpi sono andati a segno: in diversi casi i ladri sono stati messi in fuga dalla presenza di cani da guardia, vicini di casa o sistemi di allarme che hanno sventato i loro piani.

La dinamica dei colpi: come agivano i ladri

Una volta scelto l’obiettivo, i due uomini scendevano dall’auto e, dopo essersi accertati che la casa fosse vuota, forzavano porte o finestre per introdursi all’interno. Da lì asportavano oggetti preziosi, denaro, abiti di marca e orologi di valore. Il bottino veniva poi nascosto nei loro covi temporanei, in attesa di essere rivenduto o portato fuori dal Paese.

L’arresto e la perquisizione

I due sospettati sono stati fermati nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre nel parcheggio multipiano del centro commerciale Scalo Milano di Locate Triulzi (MI), poco prima che potessero lasciare l’Italia. Avevano già prenotato i mezzi di trasporto per il rientro nel loro Paese di origine. Subito dopo il fermo, la Polizia ha perquisito uno dei loro covi a Cesate (MI), dove sono stati rinvenuti oggetti preziosi, orologi di lusso, borse firmate e altro materiale riconducibile ai reati contestati.

La restituzione della refurtiva e la custodia cautelare

Il materiale recuperato sarà restituito ai legittimi proprietari qualora venga riconosciuto. Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati condotti presso la Casa circondariale di Lodi.

