Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Custodia cautelare per 11 soggetti indagati per furti in tabaccherie e sale slot e ricettazione. L’operazione è stata eseguita nella prima mattinata dai Carabinieri, nell’ambito di un’indagine su 15 furti messi a segno tra le province di Lecco, Bergamo, Milano e Monza. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecco e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Merate, è partita a marzo 2025 dopo una serie di colpi.

Le misure cautelari dopo i furti in Lombardia a tabaccherie e sale slot

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Lecco ed è stata eseguita dai militari del Comando provinciale con il supporto delle Compagnie di Monza, Treviglio, Pioltello e Sesto San Giovanni. Sei persone sono state sottoposte alla custodia in carcere, due persone agli arresti domiciliari e tre persone all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o a misure di obbligo e divieto di dimora. Otto indagati sono stati rintracciati: tra loro, tre persone destinatarie della custodia in carcere, due persone dei domiciliari e tre persone dell’obbligo di presentazione.

Le indagini e la refurtiva

Gli accertamenti tecnici e dinamici hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un’associazione a delinquere con ruoli definiti, composta prevalentemente da persone di nazionalità romena e dedita a furti e ricettazione.

I militari hanno individuato in provincia di Bergamo un garage usato per depositare la merce sottratta, recuperandone una parte. In provincia di Milano è stata inoltre scoperta una tabaccheria intestata a cittadini italiani, che sarebbe stata utilizzata per rivendere i tabacchi rubati ad altri esercizi. Una perquisizione ha portato al recupero di 350 kg di tabacchi, per un valore superiore a 300.000 euro.

Le contestazioni

Gli investigatori hanno stimato in circa 500.000 euro il valore complessivo di denaro, beni, gratta e vinci e tabacchi sottratti durante le indagini. Altri 20 soggetti sono stati denunciati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione.

Carabinieri