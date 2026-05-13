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Tre cittadini albanesi fermati in una vasta operazione della Polizia di Stato contro una serie di furti in abitazione e ricettazione tra Lombardia e Marche. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è stata condotta tra febbraio e aprile 2026 e ha portato anche al sequestro di refurtiva di ingente valore.

Le indagini e la scoperta della base logistica

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Milano e quella di Pesaro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego. Gli investigatori hanno individuato la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone (MI), utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati.

Le indagini sono state sviluppate attraverso servizi di monitoraggio dinamico e attività di osservazione sul territorio. Queste attività hanno permesso di ricostruire l’operatività del sodalizio, caratterizzato da un’elevata mobilità sul territorio nazionale grazie all’utilizzo di autovetture di grossa cilindrata con targhe clonate.

Fermati e perquisizioni: i dettagli dell’operazione

Il 4 maggio 2026 è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra la Lombardia e le Marche. Due degli indagati, di 35 anni e 25 anni, sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni a Vimodrone (MI) e Pioltello (MI). Le ricerche del terzo soggetto, presumibilmente rientrato in Albania, sono tuttora in corso.

Nel corso delle operazioni sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare refurtiva di ingente valore, tra cui denaro contante, gioielli, orologi e attrezzi da scasso.

Ulteriori sviluppi: altri due cittadini coinvolti

Durante le attività investigative sono emersi elementi a carico di ulteriori due cittadini albanesi, di 33 anni e 52 anni, risultati coinvolti in altri furti in abitazione commessi nel Nord Italia nell’aprile 2026. La coppia è stata rintracciata a Melzo (MI) e sottoposta a fermo di indiziato di delitto di iniziativa della polizia giudiziaria.

Provvedimenti restrittivi e pene da scontare

A carico di due degli indagati è stato eseguito un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua rispettivamente di oltre 5 anni e 3 anni di reclusione. I provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria competente.

Indagini ancora in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, sono tuttora in corso. La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza.

IPA