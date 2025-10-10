Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un 57enne bresciano. È accusato di rapina, furti con strappo, lesioni personali e ricettazione. I fatti si sono verificati tra l’8 e il 13 settembre nelle vie Arici e Cremona, a Brescia, mentre le manette sono scattate nella mattinata odierna nel comune di Varese. L’uomo è stato fermato in seguito a un’indagine che ha permesso di identificarlo come autore di tre episodi criminosi, grazie anche a filmati di videosorveglianza e a un servizio di pedinamento. Le misure di prevenzione sono state adottate per la pericolosità dimostrata dal soggetto.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio l’8 settembre, quando il 57enne, a bordo di uno scooter e con il volto coperto da un casco, ha compiuto due furti con strappo nel giro di poche ore. Le vittime, una a piedi e l’altra in bicicletta, sono state avvicinate e derubate della borsa in modo repentino e violento.

Il 13 settembre, l’uomo ha replicato lo stesso modus operandi, avvicinandosi a una terza donna, anch’essa in bicicletta, e sottraendole la borsa dal cestino posteriore. Un sistema di videosorveglianza privato ha ripreso la scena, mostrando la reazione della vittima che, nel tentativo di opporsi allo scippo, è stata trascinata per diversi metri dal malvivente. La donna ha riportato lesioni personali, nello specifico un trauma al gomito e al ginocchio sinistro, con una prognosi di 10 giorni di guarigione.

L’identificazione e il sequestro dei beni

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di identificare il presunto autore dei tre episodi criminosi. Il 14 settembre, durante un servizio di pedinamento mirato, gli agenti hanno fermato e identificato il sospettato. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati durante i reati, oltre a documenti ed effetti bancari intestati alle vittime.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un motoveicolo, lo stesso che sarebbe stato utilizzato per commettere i delitti. Sia il mezzo che la targa risultavano provento di furto e sono stati sottoposti a sequestro dagli agenti.

L’arresto a Varese e la custodia cautelare

Il presunto rapinatore è stato individuato e fermato nella mattinata di oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia nel comune di Varese. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Brescia “Nerio Fischione”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Le misure di prevenzione personale

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dimostrata dal soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti le Misure di Prevenzione Personali previste dal Codice delle Leggi Antimafia. In particolare, sono stati disposti l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e il Foglio di Via Obbligatorio, con il conseguente divieto di far ritorno nel Comune di Brescia per un periodo di 4 anni. Tali misure diventeranno operative una volta che il malvivente verrà scarcerato.

