50 cittadini truffati e decine di segnalazioni a causa di una nuova ondata di smishing che ha colpito le province di Como, Lecco e Pavia. L’allarme è stato lanciato nelle ultime settimane, quando numerosi residenti hanno denunciato di essere stati raggirati tramite messaggi sms apparentemente inviati da enti sanitari locali. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e arginare il fenomeno.

Le indagini della Polizia Postale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Como ha avviato una serie di accertamenti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini delle province di Como, Lecco e Pavia. Le vittime hanno raccontato di aver ricevuto sms sospetti, che sembravano provenire dalle Agenzie per la Tutela della Salute dei rispettivi territori.

La tecnica dello smishing: come agivano i truffatori

Il modus operandi dei malviventi si è basato su una sofisticata tecnica di truffa digitale nota come smishing. Gli sms, apparentemente credibili, informavano i destinatari della necessità di gestire un appuntamento presso una struttura sanitaria o di fornire ulteriori dettagli. Nel testo del messaggio veniva indicato un numero telefonico a pagamento, con prefisso 895, da contattare per ricevere assistenza o chiarimenti.

Le conseguenze per le vittime

Una volta effettuata la chiamata al numero indicato, i cittadini si sono visti addebitare sul proprio conto telefonico importi fino a 15 euro per ogni telefonata. In molti casi, le vittime hanno scoperto solo successivamente l’addebito, rendendosi conto di essere cadute in una truffa ben orchestrata. Il danno economico, seppur contenuto per singolo episodio, risulta significativo se moltiplicato per il numero delle persone coinvolte.

Le province colpite e l’estensione del fenomeno

Il fenomeno ha interessato principalmente le province di Como, Lecco e Pavia. Le autorità sottolineano come la scelta dei territori non sia casuale: i truffatori hanno sfruttato la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie locali, soprattutto in un periodo in cui la gestione degli appuntamenti medici è particolarmente delicata.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia Postale ha invitato tutti i cittadini che hanno ricevuto sms sospetti o che sono stati vittime della truffa a presentare una formale denuncia-querela presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine. Inoltre, è stato consigliato di richiedere il rimborso degli importi addebitati al proprio operatore telefonico, fornendo tutta la documentazione necessaria a dimostrare la natura fraudolenta della chiamata.

Come difendersi dallo smishing

Le forze dell’ordine hanno ricordato alcune semplici regole per evitare di cadere vittima di smishing: non rispondere mai a sms sospetti, non chiamare numeri a pagamento indicati in messaggi non verificati e rivolgersi sempre direttamente agli enti ufficiali per qualsiasi dubbio. È importante, inoltre, segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle autorità competenti.

L’impegno delle autorità contro le truffe digitali

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Como continua a monitorare la situazione e a raccogliere tutte le segnalazioni utili per risalire agli autori della truffa. Le indagini si concentrano sull’individuazione delle numerazioni utilizzate e sulla ricostruzione dei flussi di denaro generati dagli addebiti telefonici.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, il ricorso a tecniche di smishing è aumentato in modo esponenziale, complice la crescente digitalizzazione dei servizi e la diffusione di smartphone. Le autorità sottolineano come sia fondamentale mantenere alta l’attenzione e informare la popolazione sui rischi legati alle truffe online.

Conclusioni

L’episodio che ha coinvolto 50 cittadini delle province di Como, Lecco e Pavia rappresenta solo l’ultimo esempio di come i criminali informatici sfruttino la fiducia delle persone per ottenere guadagni illeciti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta l’arma più efficace per contrastare questi fenomeni e tutelare la sicurezza digitale di tutti.

